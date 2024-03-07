43名學生失蹤成懸案 墨西哥示威「撞破總統府大門」 驚動總統

墨西哥2014年發生43名學生集體失蹤懸案，大批群眾6日上街抗議，甚至駕車衝破總統府大門。（路透）

墨西哥 2014年發生43名學生遭販毒集團襲擊後集體失蹤的懸案，大批群眾6日上街抗議，甚至駕車衝破總統府大門，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）當時正在府內召開例行記者會。

路透報導，根據墨西哥電視台6日上午發布的畫面顯示，抗議群眾駕駛一輛白色皮卡，上頭印有墨國國營電力公司「墨西哥聯邦電力監察委員會」（Federal Electricity Commission）字樣，撞破了總統府大門。

A group of protesters in #Mexico broke down the door of the presidential palace with a stolen car and stormed inside.



They demand an investigation into the disappearance of 43 students. pic.twitter.com/s1qxEGh6ZO — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024

現場警方隨即使用催淚瓦斯驅散人群，執法部門則在總統府內設置路障，試圖防止抗議群眾闖入。

目擊者指出，上午10時許現場已恢復平靜，總統府大門深鎖，沒有抗議者成功闖入。但逾100名抗議者仍在總統府外紮營。當地媒體稱，幾名破壞大門的嫌疑人已遭逮捕。

對此，總統羅培茲歐布拉多表示，不會鎮壓抗議活動，政府將持續調查失蹤學生的案件，「門會修好的，這不會有問題」，政府官員也會與抗議民眾會面，但也斥責「這些人想要的是挑釁」。

代表失蹤學生家屬的團體「The Miguel Agustin Pro Juarez Human Rights Center」事後發出聲明稱，不支持部分抗議者的行為。團體透過社群平台X發文提到，對於近幾個月與總統、政府缺乏對話表示遺憾，「我們敦促雙方重新建立相互尊重的對話」，同時否認關於操縱家屬的指控。