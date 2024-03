43名學生失蹤成懸案 墨西哥示威「撞破總統府大門」 驚動總統

墨西哥 2014年發生43名學生遭販毒集團襲擊後集體失蹤的懸案,大批群眾6日上街抗議,甚至駕車衝破總統府大門,墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)當時正在府內召開例行記者會。

路透報導,根據墨西哥電視台6日上午發布的畫面顯示,抗議群眾駕駛一輛白色皮卡,上頭印有墨國國營電力公司「墨西哥聯邦電力監察委員會」(Federal Electricity Commission)字樣,撞破了總統府大門。

A group of protesters in #Mexico broke down the door of the presidential palace with a stolen car and stormed inside.



They demand an investigation into the disappearance of 43 students. pic.twitter.com/s1qxEGh6ZO