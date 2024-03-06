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疑淪前政府喉舌…阿根廷政府勒令國家通訊社停業

編譯中心╱綜合5日電

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）宣布將關閉他所稱的前左翼政府「宣傳」喉舌後，阿根廷政府4日勒令泰蘭國家通訊社（Telam）停業。布宜諾斯艾利斯新聞聯盟在社群媒體X發出聲明表示：「這是對民主及言論自由的打擊。」

泰蘭國家通訊社營運了80年，員工人數有700多人，是米雷伊自去年12月上任以來，推動重組或關閉國家機構的最新受害者。

總統發言人阿多尼（Manuel Adorni）表示：「這與言論自由或新聞自由無關。」他又說，泰蘭國家通訊社於2024年估計損失高達200億披索(約230萬美元)，但沒有提供相關細節。

米雷伊1日在國會開議時宣布將關閉泰蘭國家通訊社，稱國家通訊社「數十年來一直被用來當作基西納主義者的宣傳機構」，他指的是前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）與他丈夫基西納（Nestor Kirchner）的左翼政治意識形態。

同時也是新聞工會代表的艾麗婭舍夫說，昨晚，記者發現政府的「殘酷決定」，用柵欄圍起國家通訊社的建築，並派出警力包圍。

數以百計民眾4日在位於布宜諾斯艾利斯市中心的泰蘭國家通訊社總部外頭抗議。

阿根廷外籍記者協會（The Association of Foreign Correspondents of Argentina）4日呼籲，泰蘭國家通訊社是確保平衡、無障礙媒體環境的重要一環；直言若有問題需要解決，那麼通訊社應該「改革但不被關閉」。

27歲的平面設計師蘇鐸（Eric Soto）說，泰蘭國家通訊社的地位至關重要，因為這是「唯一」會報導東聖地牙哥省（Santiago del Estero）或火地島省（Tierra del Fuego）等偏鄉省分的機構。

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