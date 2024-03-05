年度肩並肩軍演可能再登巴丹島 菲律賓：不以台灣為焦點

菲律賓總統小馬可仕。（歐新社）

菲律賓和美國下個月將在面向南海和台灣的菲律賓島嶼等重要地點展開年度軍事演習。菲美聯盟與中國在區域的緊張關係持續升溫。

路透社報導，菲律賓陸軍上校洛希科（Michael Logico）今天在簡報中說，代號為「肩並肩」（Balikatan）的這項演習將從位在鄉間的偌大軍營中移師北部和西部地區內。

一名菲律賓外交官先前曾經預告，今年肩並肩聯合軍演規模可能超過去年參與的1萬7000多人。今年的演習還將聚焦網路安全演訓和「資訊戰」。

洛希科表示，最靠近台灣的巴丹群島省（Batanes）今年可能再度成為實施這項演習的地點之一，不過他強調，台灣不會是相關活動的焦點。

「我們在那些地區進行演習是很自然的事，因為那是菲律賓領土一部分，我們國旗在那裡飄揚，是我們保衛的地區。」

這項演習範圍也將涵蓋馬尼拉和北京過去一年以來海上爭端頻傳的南海巴拉旺省（Palawan）地區。

洛希科說：「這些都是我們可以充分展開聯合軍事行動的地區。」

菲律賓今天指責中國海警進行「危險動作」，造成執行南海運補任務的菲律賓海上防衛隊運補船和中方船隻發生「碰撞」。

洛希科表示，菲、美軍方今年也會繼去年之後再度進行沉船演習。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）執政後，華府 、馬尼拉關係已然升溫。美軍根據兩國防衛條約可以使用的菲律賓基地數量於去年增加幾乎一倍。

洛希科說，澳洲 部隊也將參加今年的肩並肩演習，法國海軍則將首度參與。法、菲都正就協商軍事協議尋求獲得授權。

菲律賓武裝部隊發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）表示，這項演習將從4月第3週進行到5月第1週。