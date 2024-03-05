南韓間諜衛星清楚拍到 金正恩官邸長這樣

南韓去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，據傳已拍到金正恩居住的官邸。（視頻截圖）

韓聯社報導，南韓 去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，近日軍方消息人士透露，南韓政府3日順利收到金正恩 官邸所在的平壤市中心的衛星影像，而且「解析度良好」。

南韓國防部去年12月2日宣布，首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」清晨在加州范登堡太空軍基地，透過美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹九號」運載火箭成功發射並完成首次通信。

消息人士指出，光電／紅外線的「軍事偵察衛星一號」在測試傳送時已成功回傳北韓 部分區域的衛星影像，包括平壤，「從最近收到的衛星影像編輯結果來看，解析度和預期中的一樣良好」，「(照片裡)平壤中央區和港口船舶都看得清清楚楚」。

另一名消息人士談到，首批衛星影像還需要經過大量編輯，不過下個月開始預計就會收到高解析度的回傳影像了。

北韓領導人金正恩官邸和朝鮮勞動黨中央委員會大樓均位於平壤中央區域，龐大建築群多為官邸區及眾多執政黨中央辦公機關等朝鮮領導層核心設施，包括國務委員會。

另一名消息人士提到，「軍事偵察衛星一號預計6、7月將進入全面偵查階段」，如此一來，南韓可望減少對美國衛星影像的依賴，提高自主偵察北韓的能力。

此外，北韓官媒朝中社官網日前全面刪除含有「和平統一」、「祖國統一」、「民族大團結」、「北半部」等涉統一表述的新聞稿。

南韓去年底發射首枚間諜衛星「軍事偵察衛星一號」，近日軍方消息人士透露，南韓政府3日順利收到朝鮮勞動黨總部所在的平壤中央區域的衛星影像，而且「解析度良好」。（美聯社）

例如，北韓勞動黨中央委副部長金與正今年1月2日用粗俗語言抨擊南韓總統尹錫悅新年賀詞的報導消失，這或由於其內容含有「如『和平統一』般的幻想」這一表述。

分析指出，北韓國務委員會委員長金正恩去年底曾表示，「北韓和大韓民國任何時候都無法實現統一」，並將韓朝關系定性為「敵對的、交戰中的兩國關系」，宣布將轉變對韓政策路線方向。上述舉措或為相關系列措施的一部分。今年1月，金正恩在最高人民會議發表施政演說時稱，「今後最好不要再使用誤導韓朝為同一民族的措辭」，開始在各個方面「去統一」。

目前，在朝中社官網搜索「統一」關鍵詞後，僅會出現金正恩上月在最高人民會議要求「革除統一、和解、同族概念本身」等極少數報導。據觀測，這些報導或因涉及最高領導人的發言而未被刪除。