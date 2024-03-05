我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

越南河內空汙全球第一 機場、外送員叫苦

編譯中心／綜合4日電
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染。記者4日中午12時於同一地點拍攝，景色比3日下午更迷濛。全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測這波空污至少將持續1週。中央社記者陳家倫河內攝 113年3月4日【作者：中央通訊社，日期：2024-03-04，數位典藏序號：20240304183312076】
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染。記者4日中午12時於同一地點拍攝，景色比3日下午更迷濛。全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測這波空污至少將持續1週。中央社記者陳家倫河內攝 113年3月4日【作者：中央通訊社，日期：2024-03-04，數位典藏序號：20240304183312076】

越南首都河內市3日再度登上全球空汙最嚴重城市，這波污染預計長達一周。每天在戶外騎車八至十小時的外送員深怕染上鼻竇炎，不僅口罩不離身，還得經常沖洗鼻子和眼睛。

河內國際機場2月曾因空汙壟罩，導致班機改降他處，起飛航班則誤點，嚴重的霧霾也讓河內衛生當局，建議民眾出門戴口罩，減少戶外活動。

河內市自去年11月入秋之後，空氣品質指標（AQI）經常超過150、觸及「不健康」的狀態，甚至衝破200達到「非常不健康」程度。每次空汙壓境，醫院就會出現大量咳嗽和呼吸困難的患者，求診人數最高曾因此多出50%。

根據全球城市空氣品質監測網站Air Visual，河內市3日出現最新一波空汙，當晚7時22分AQI達163，再度成為全球空氣污染最嚴重城市，4日上午9時AQI升至180，全市籠罩在一片灰中。

吳東南（Ngo Dong Nam）擔任外送員一年多，每天平均在外騎機車八至十小時，時時刻刻都戴著口罩確保身體健康。長時間曝露在空汙中，他的口罩兩、三個小時就會髒掉，每天平均得換三、四個口罩，以免遭客人投訴。

造成空汙的主要原因之一，就是路上大量汽機車排放的廢氣，根據世界銀行2021年的報告，河內註冊的汽機車數量約800萬台，排放的懸浮微粒，占河內空汙30%，另外30%來自工業排放。

越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染，全球城市空氣品質監測網站Air Vis...
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染，全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測，這波污染至少持續到10日。圖攝於3日下午3時30分，空氣品質指標（AQI）達「不健康」程度。（中央社）

口罩 越南

上一則

還原度最高的中年大叔乾隆像 法前總統珍藏估價894萬

下一則

富士山遊客太多 山梨將收通行費 1天限4000人

延伸閱讀

越南最大貪腐案 女地產大亨涉侵占120億美元官司今開庭

越南最大貪腐案 女地產大亨涉侵占120億美元官司今開庭
延遲登機後睡2小時午覺還在桃機 謝金河：台灣機場建設落後

延遲登機後睡2小時午覺還在桃機 謝金河：台灣機場建設落後
越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦
越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋