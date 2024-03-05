越南河內空汙全球第一 機場、外送員叫苦

越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染。記者4日中午12時於同一地點拍攝，景色比3日下午更迷濛。全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測這波空污至少將持續1週。中央社記者陳家倫河內攝 113年3月4日【作者：中央通訊社，日期：2024-03-04，數位典藏序號：20240304183312076】

越南 首都河內市3日再度登上全球空汙最嚴重城市，這波污染預計長達一周。每天在戶外騎車八至十小時的外送員深怕染上鼻竇炎，不僅口罩 不離身，還得經常沖洗鼻子和眼睛。

河內國際機場2月曾因空汙壟罩，導致班機改降他處，起飛航班則誤點，嚴重的霧霾也讓河內衛生當局，建議民眾出門戴口罩，減少戶外活動。

河內市自去年11月入秋之後，空氣品質指標（AQI）經常超過150、觸及「不健康」的狀態，甚至衝破200達到「非常不健康」程度。每次空汙壓境，醫院就會出現大量咳嗽和呼吸困難的患者，求診人數最高曾因此多出50%。

根據全球城市空氣品質監測網站Air Visual，河內市3日出現最新一波空汙，當晚7時22分AQI達163，再度成為全球空氣污染最嚴重城市，4日上午9時AQI升至180，全市籠罩在一片灰中。

吳東南（Ngo Dong Nam）擔任外送員一年多，每天平均在外騎機車八至十小時，時時刻刻都戴著口罩確保身體健康。長時間曝露在空汙中，他的口罩兩、三個小時就會髒掉，每天平均得換三、四個口罩，以免遭客人投訴。

造成空汙的主要原因之一，就是路上大量汽機車排放的廢氣，根據世界銀行2021年的報告，河內註冊的汽機車數量約800萬台，排放的懸浮微粒，占河內空汙30%，另外30%來自工業排放。