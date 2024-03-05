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富士山遊客太多 山梨將收通行費 1天限4000人

編譯中心／綜合4日電
圖為去年富士山開山期間湧入大批登山人潮。（取材自山梨縣政府）
圖為去年富士山開山期間湧入大批登山人潮。（取材自山梨縣政府）

日本山梨縣議會4日全體一致通過新的條例案，從今年7月1日起，將針對轄內富士山登山步道的登山客，強制徵收每人2000日圓（約13美元）的「通行費」。

日本富士新聞網報導，這項新規定預計從今年開山日，也就是7月1日起實施。

據新條例，7月至9月中旬的開山期間，富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道會設置閘門，從下午4時之後至隔天清晨3時將禁止登山客通行。

此外，未來每天最多開放4000名登山客入山，超過後就會關閉閘門。不過，確定住在山屋的登山客則不受此限。

而且登山客必須支付1人2000日圓的「通行費」才可通過閘門。

而「通行費」不同於已經在實施、由登山客自由繳交的1000日圓「保全協力金」。每名登山客未來包含「保全協力金」在內，將負擔最多3000日圓（約20美元）。

徵收到的「通行費」預計用於緩解登山步道擁擠，以及加強安全措施。

山梨縣政府開徵「通行費」是為了解決富士山登山步道人滿為患的問題，限制閘門出入時間的目的是防止登山客嘗試夜攻登頂（子彈登山）。

相繼有登山客不在山屋休息，欲挑戰單日夜攻登頂富士山，不過這種攻頂方式容易睡眠不足，可能導致體力大量消耗，造成生命危險。

富士山共有四條攻頂登山步道，其中一條位在山梨縣內，其餘三條位在靜岡縣內。

共同社中文網報導，靜岡縣方面今年夏天起將限制夜間登山，不過除了現行的「保全協力金」之外，目前並未計畫徵收其他費用，也未規定單日登山人數上限。

而靜岡縣政府將根據今年的登山客狀況，評估日後的相關措施。

日本

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