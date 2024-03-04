我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

升勢暫時停頓 AI股走升 那指仍收跌

越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

中央社／河內4日專電
越南首都河內市共有650多萬輛摩托車，被視為主要的空氣污染源之一。圖攝於4日上午10時22分，汽機車駕駛們背後的天空一片灰濛濛，當時空氣品質指標（AQI）逼近「非常不健康」程度。（中央社）
越南首都河內市共有650多萬輛摩托車，被視為主要的空氣污染源之一。圖攝於4日上午10時22分，汽機車駕駛們背後的天空一片灰濛濛，當時空氣品質指標（AQI）逼近「非常不健康」程度。（中央社）

越南首都河內市3日再度登上全球空污最嚴重城市，這波污染預計長達1週。每天在戶外騎車8至10小時的外送員深怕染上鼻竇炎，不僅口罩不離身，還得經常沖洗鼻子和眼睛。

河內市自去年11月入秋之後，空氣品質指標（AQI）經常超過150、觸及「不健康」的狀態，甚至衝破200達到「非常不健康」程度。每次空污壓境，醫院就會出現大量咳嗽和呼吸困難的患者，求診人數最高曾因此多出50%。

根據全球城市空氣品質監測網站Air Visual，河內市3日出現最新一波空污，當晚7時22分AQI達163，再度成為全球空氣污染最嚴重城市，4日上午9時AQI升至180，全市籠罩在一片灰中。

吳東南（Ngo Dong Nam）擔任外送員一年多，每天平均在外騎機車8至10小時，時時刻刻都戴著口罩確保身體健康。長時間曝露在空污中，他的口罩2、3個小時就會髒掉，每天平均得換3、4個口罩，以免遭客人投訴。

他受訪時表示，工作久了，眼睛和鼻子陸續出問題，常常要用藥水沖洗眼睛和使用滴鼻劑，「身體健康才能賺錢」。醫生曾叮囑他，要是不保養，很有可能會引發鼻竇炎，視力也會受影響。

外送員月收入約落在800萬至1000萬越南盾（約324.3至405.4美元）不等，添購空污防護用品不僅增加開銷，長時間配戴口罩也很不舒服。吳東南只要騎到人少或空氣較乾淨的地方，就立刻將口罩摘掉。

在河內市工作10年的阮如玉（Nguyen Nhu Ngoc）說，河內市空氣污染一直都是全越南最嚴重的地方，空氣髒到令他懶得再花力氣留意每天空氣品質變化，一出門立刻把口罩戴上就對了。

來自台北的陳姓旅客3日中午11時15分準備降落在河內內排國際機場時，窗外景色卻被一層厚重的灰霧罩住。「廣播明明說即將降落，窗外雲層卻那麼厚，最後才發現是空污太嚴重。」

越媒整理河內空污的主要原因，首先是交通污染，河內市目前有超過650萬輛摩托車，且毋須定期排氣檢測。工業廢氣和焚燒垃圾也是重要的污染源，再者全市工地太多，導致粉塵四處飄揚。

儘管河內市政府近年來開始投入發展電動公車並將工廠遷到郊外，污染源卻遲遲無法獲得妥善控管，每次空污來襲，800多萬市民只能祈求老天爺下幾場雨或颳大風，好讓空氣變得清新。

越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染，全球城市空氣品質監測網站Air Vis...
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染，全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測，這波污染至少持續到10日。圖攝於3日下午3時30分，空氣品質指標（AQI）達「不健康」程度。（中央社）
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染。記者4日中午12時於同一地點拍攝，景色...
越南首都河內市3日下午開始新一波空氣污染。記者4日中午12時於同一地點拍攝，景色比3日下午更迷濛。全球城市空氣品質監測網站Air Visual預測這波空污至少將持續1週。（中央社）

口罩 越南 檢測

上一則

澳洲畜禽出口因紅海航運危機折返 二度運往以色列

延伸閱讀

溫差太大易過敏 醫：規律作息很重要

溫差太大易過敏 醫：規律作息很重要
越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足

越南醫師、護理師面臨困境…每萬人口僅12.5名醫師 民眾健康照護不足
越南2月出口意外萎縮5% 澆熄迅速復甦希望

越南2月出口意外萎縮5% 澆熄迅速復甦希望
旋轉的愛情（一九）

旋轉的愛情（一九）

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
南達在社群訴說自己遇襲的事。（取材自Instagram）

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

2024-03-03 19:17
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05

超人氣

更多 >
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰
西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測

才被爆料和黃景瑜同遊泰國… 迪麗熱巴喊「注定要一個人」引發猜測
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命