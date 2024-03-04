越南河內空污世界第一 全城霧茫茫外送員叫苦

越南首都河內市共有650多萬輛摩托車，被視為主要的空氣污染源之一。圖攝於4日上午10時22分，汽機車駕駛們背後的天空一片灰濛濛，當時空氣品質指標（AQI）逼近「非常不健康」程度。（中央社）

越南 首都河內市3日再度登上全球空污最嚴重城市，這波污染預計長達1週。每天在戶外騎車8至10小時的外送員深怕染上鼻竇炎，不僅口罩 不離身，還得經常沖洗鼻子和眼睛。

河內市自去年11月入秋之後，空氣品質指標（AQI）經常超過150、觸及「不健康」的狀態，甚至衝破200達到「非常不健康」程度。每次空污壓境，醫院就會出現大量咳嗽和呼吸困難的患者，求診人數最高曾因此多出50%。

根據全球城市空氣品質監測網站Air Visual，河內市3日出現最新一波空污，當晚7時22分AQI達163，再度成為全球空氣污染最嚴重城市，4日上午9時AQI升至180，全市籠罩在一片灰中。

吳東南（Ngo Dong Nam）擔任外送員一年多，每天平均在外騎機車8至10小時，時時刻刻都戴著口罩確保身體健康。長時間曝露在空污中，他的口罩2、3個小時就會髒掉，每天平均得換3、4個口罩，以免遭客人投訴。

他受訪時表示，工作久了，眼睛和鼻子陸續出問題，常常要用藥水沖洗眼睛和使用滴鼻劑，「身體健康才能賺錢」。醫生曾叮囑他，要是不保養，很有可能會引發鼻竇炎，視力也會受影響。

外送員月收入約落在800萬至1000萬越南盾（約324.3至405.4美元）不等，添購空污防護用品不僅增加開銷，長時間配戴口罩也很不舒服。吳東南只要騎到人少或空氣較乾淨的地方，就立刻將口罩摘掉。

在河內市工作10年的阮如玉（Nguyen Nhu Ngoc）說，河內市空氣污染一直都是全越南最嚴重的地方，空氣髒到令他懶得再花力氣留意每天空氣品質變化，一出門立刻把口罩戴上就對了。

來自台北的陳姓旅客3日中午11時15分準備降落在河內內排國際機場時，窗外景色卻被一層厚重的灰霧罩住。「廣播明明說即將降落，窗外雲層卻那麼厚，最後才發現是空污太嚴重。」

越媒整理河內空污的主要原因，首先是交通污染，河內市目前有超過650萬輛摩托車，且毋須定期排氣檢測 。工業廢氣和焚燒垃圾也是重要的污染源，再者全市工地太多，導致粉塵四處飄揚。