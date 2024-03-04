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南韓政府展開吊銷罷工實習醫生執照 「吊銷就回不去」

編譯盧思綸／即時報導
南韓規畫擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，實習醫生罷工行動邁入第14天，對此保健福祉部祭出最新反制手段，揚言已展開撤銷約7000名實習醫生執照的程序，警告「一旦吊銷就回不去了」。（歐新社）
南韓規畫擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，實習醫生罷工行動邁入第14天，對此保健福祉部祭出最新反制手段，揚言已展開撤銷約7000名實習醫生執照的程序，警告「一旦吊銷就回不去了」。（歐新社）

韓聯社報導，南韓規畫擴招醫學院名額引發醫師團體反彈，大批實習和住院醫師發起罷工行動邁入第14天，拒絕復工的實習醫生截至4日增加至9000名，對此保健福祉部祭出最新反制手段，揚言已展開撤銷約7000名實習醫生執照的程序，警告「一旦吊銷就回不去了」。

南韓政府2月宣布2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加65％，每年增加約2000人，掀起醫界抗議而發起集體罷工和請辭行動。

保健福祉部第二副部長樸敏洙（Park Min-soo）表示政府已經付諸行動撤銷罷工實習師生的執照，「一旦吊銷執照就回不去了」，警告拒絕復工可能對行醫生涯造成無可挽回的影響。

樸敏洙說，「政府打算到現場調查違規行為，之後將根據法律採取應對措施」，「對於發起集體行動導致醫療部門混亂的主要負責人將受到嚴厲且迅速的處置。」

保健福祉部長官曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）4日稍早才表示當局將懲罰實施「非法」勞工行動的實習醫生。

南韓政府在2月26日曾表示只要實習醫生在月底29日前返回工作崗位便既往不咎，不過截至2月29日有565名實習醫生復工，以及8945名實習醫生維持罷工，導致大量手術取消，緊急醫療也遭受波及，足見目前南韓政府的警告對於罷工似乎起不到任何作用。

罷工 南韓 復工

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