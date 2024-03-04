我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

銷售低迷 日本明治賣了53年的這款糖果3月結束販售

中央社／東京4日電
日本明治CHELSEA糖果將走入歷史。(取材自明治官網)
日本明治CHELSEA糖果將走入歷史。(取材自明治官網)

日本明治CHELSEA糖果，上頭有花朵的黑色紙盒包裝是它的招牌標誌。然而，明治公司表示，由於銷售低迷，這款53年來持續販售的經典糖果將在今年3月走入歷史。

明治表示，結束販售的包括盒裝的「奶油」和「優格」口味、袋裝的「綜合口味」等6款商品。明治指出，結束販售原因是「市場環境與顧客需求發生變化，導致銷售低迷、收益惡化。」

明治CHELSEA糖果誕生於1971年，今年迎來第53年。然而，CHELSEA糖果即將結束販售的消息最近在社群媒體廣為流傳，成為熱門話題。

有商場張貼照片，在CHELSEA糖果的販售區上張貼了一張告示，「53年來的持續販售將於3月結束。感謝大家長年來的惠顧。」

許多網友表示，「這是真的嗎？要趕緊囤貨」、「又有一個文化消失了」、「好懷念啊，確實最近到處都買不到了」、「讀幼稚園、小學的時候吃了很多，是記憶中的糖果啊，真令人寂寞。」

明治今天證實即將停售CHELSEA糖果，表示「感謝顧客長年以來的惠顧，也要對CHELSEA糖果的粉絲表示歉意。我們將持續提供有價值的新商品，期盼顧客未來繼續支持。」

社群媒體 日本

上一則

以色列極端正統派免參軍 世俗派怒：寄生蟲

下一則

南韓政府展開吊銷罷工實習醫生執照 「吊銷就回不去」

延伸閱讀

日本驚傳1大4小命案 疑大人攜子赴黃泉 4童皆不滿10歲

日本驚傳1大4小命案 疑大人攜子赴黃泉 4童皆不滿10歲
工作價值觀改變 有更多日本年輕人看重彈性甚於全職工作

工作價值觀改變 有更多日本年輕人看重彈性甚於全職工作
赴日留學請注意：日本國立大學外籍生學費預計將調漲

赴日留學請注意：日本國立大學外籍生學費預計將調漲
真田廣之難忘台灣小籠包 回憶阿湯哥專業扮武士

真田廣之難忘台灣小籠包 回憶阿湯哥專業扮武士

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰