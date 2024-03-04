馬航失蹤10年親屬哀 大馬邀美海床探索公司3度嘗試搜索

馬來西亞民眾3日在馬航MH370失蹤10周年活動上，失蹤者的家屬難忍悲傷。（歐新社）

馬來西亞航空MH370航班離奇消失至今將滿10年，大約500名親屬及支持者3日出席吉隆坡附近一處購物中心的紀念活動，呼籲展開新的搜索行動，並提到他們感受無盡的哀傷，以及看到搜索結束的痛苦掙扎。

在紀念活動上，許多人掩不住哀傷之情。他們點燃239根蠟燭，每一根代表機上的每一位失蹤乘客。MH370機上近三分之二的乘客是中國人，一些親屬也從中國遠道而來哀悼。

36歲馬來西亞律師葛瑞斯（Grace Nathan）的母親是MH370乘客，她表示：「過去10年我的情緒就像無止盡坐著雲霄飛車。」葛瑞斯當著眾人的面呼籲馬來西亞政府展開新的搜索行動，她還說：「MH370不是已經過去的事。」

路透報導，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）表示，大馬正推動重啟搜索MH370。

陸兆福在紀念活動上說，美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）歷經前兩次失敗嘗試後，已獲邀討論大馬最新的搜索提案，「馬來西亞政府致力於搜索（MH370），而且搜索行動應該持續下去」。

大馬當局調查人員初步未排除飛機故意偏離航道的可能性，而且已有經過證實或被認為屬於MH370的殘骸，被海浪沖上非洲海岸及印度 洋島嶼。

有專家認為，依照無限海洋先前的搜索區域，只要再往南幾百公里就能找到MH370的下落，最快10天內可發現失蹤航班的線索。

另據美聯社報導，這非馬來西亞政府首度朝「沒找到不收費」方向找合作，2018年1月，當時馬國政府也與無限海洋公司簽合約，重啟為期90天的水下搜救，可惜以失敗收場。在2019年，馬航MH370失蹤5周年時，馬國政府曾喊話要重啟調查。一名遇難家屬透露，去年該公司也有計畫重啟調查，不過因為需要的船隻交付受延遲，因此直到現在才有辦法向大馬當局提案。

中央社引述法新社報導，2014年3月8日，馬航MH370這架波音777客機載著239人，原本預計從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國北京，途中卻在雷達螢幕上消失。儘管多國組織進行了航空史上最大規模搜索，這架飛機依然下落不明。