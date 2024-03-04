與夫自助遊印度 西班牙重機網紅遭7男輪姦

西班牙重機女網紅Nanda夫妻倆強忍傷痛，出面公開控訴在印度境內遭遇的暴行。（取材自Instagram）

西班牙重機女網紅南達（Nanda）和丈夫騎摩托車在印度 旅遊，1日於東部賈坎德邦（state of Jharkhand）杜姆卡縣（Dumka district）搭帳篷過夜時，遭七名男子輪流性侵。印度警方已逮捕四名嫌犯，其餘三名尚未落網。

英國獨立報報導，這對夫婦經營了一個社群媒體 Instagram帳號，記錄他們騎摩托車在南亞旅遊經歷，他們分享了一段影片，詳述這段可怕的經歷。這對夫婦臉上明顯有受傷和瘀青，回憶起他們遭襲擊，且女子遭到七名男子輪流性侵的經歷。影片中的男子下唇腫脹，他用西班牙語說：「他們毆打我們，用刀架著我的脖子，說要殺了我。」

這對夫婦受害後在當晚11時攔到一輛警察巡邏車，並被警方帶往醫院。杜姆卡員警克爾瓦爾表示，已確認所有嫌犯身分，其中四名被捕嫌犯承認性侵女子。

歐洲新聞網報導，西班牙駐印度大使館 正與當地政府聯絡，並已派一名代表前往。