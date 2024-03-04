我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

與夫自助遊印度 西班牙重機網紅遭7男輪姦

編譯中心／綜合3日電
西班牙重機女網紅Nanda夫妻倆強忍傷痛，出面公開控訴在印度境內遭遇的暴行。（取材自Instagram）
西班牙重機女網紅Nanda夫妻倆強忍傷痛，出面公開控訴在印度境內遭遇的暴行。（取材自Instagram）

西班牙重機女網紅南達（Nanda）和丈夫騎摩托車在印度旅遊，1日於東部賈坎德邦（state of Jharkhand）杜姆卡縣（Dumka district）搭帳篷過夜時，遭七名男子輪流性侵。印度警方已逮捕四名嫌犯，其餘三名尚未落網。

英國獨立報報導，這對夫婦經營了一個社群媒體Instagram帳號，記錄他們騎摩托車在南亞旅遊經歷，他們分享了一段影片，詳述這段可怕的經歷。這對夫婦臉上明顯有受傷和瘀青，回憶起他們遭襲擊，且女子遭到七名男子輪流性侵的經歷。影片中的男子下唇腫脹，他用西班牙語說：「他們毆打我們，用刀架著我的脖子，說要殺了我。」

這對夫婦受害後在當晚11時攔到一輛警察巡邏車，並被警方帶往醫院。杜姆卡員警克爾瓦爾表示，已確認所有嫌犯身分，其中四名被捕嫌犯承認性侵女子。

歐洲新聞網報導，西班牙駐印度大使館正與當地政府聯絡，並已派一名代表前往。

這段影片也在網路上瘋傳，許多人表示憤怒。印度重機愛好團體「印度超級重機」（Superbikes inIndia）則聲明說，絕大多數印度人心地善良，且歡迎外國人來訪，很難過看到這起事件重創印度形象。

西班牙重機女網紅南達和丈夫騎摩托車在印度旅遊，1日於東部賈坎德邦杜姆卡縣搭帳篷過...
西班牙重機女網紅南達和丈夫騎摩托車在印度旅遊，1日於東部賈坎德邦杜姆卡縣搭帳篷過夜時遭七名男子輪流性侵。（取材自Instagram）

印度 社群媒體 大使館

上一則

韓4萬人示威無視返工期限 7000實習醫師將被扣照

下一則

海地幫派作亂 獄卒跑了 近4000囚犯大越獄

延伸閱讀

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

西班牙「重機網美」印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
大學辦亞洲安全與印台角色研討會 印度官方罕見發新聞稿

大學辦亞洲安全與印台角色研討會 印度官方罕見發新聞稿
因應馬爾地夫與中關係日深…印度新設戰略基地 和馬爾地夫距離130公里

因應馬爾地夫與中關係日深…印度新設戰略基地 和馬爾地夫距離130公里
女遊客自助遊印度 和伴侶搭帳篷過夜竟遭輪流侵犯 4嫌落網3在逃

女遊客自助遊印度 和伴侶搭帳篷過夜竟遭輪流侵犯 4嫌落網3在逃

熱門新聞

英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰