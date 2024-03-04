韓4萬人示威無視返工期限 7000實習醫師將被扣照

南韓醫師與政府針對醫療改革的僵局不斷升級，一名抗議醫生戴著口罩表達訴求，反對政府增加醫學院學生人數的計畫。（歐新社）

為表達對醫學院增招等政府醫療改革政策不滿，約4萬名南韓 醫師無視政府設下返回工作崗位的期限，3日齊聚汝矣島公園示威，希望政府立即取消醫學院增招，與業界回歸原點對話，商擬適切方案。保健福祉部副部長朴敏守（Park Min-soo）也說，政府將採取行動，吊扣約7000名罷工實習醫師的執照。

面對醫界抗議聲浪，南韓政府態度目前看來並未軟化，國務總理韓悳洙強硬表示，若醫生繼續非法離開醫療一線，將毫不猶豫的動用憲法相關法律賦予的義務，採取必要行動。

大韓醫師協會非常對策委員會委員長金澤雨（音譯）致詞提到，政府在2月6日突然公布將大規模增招醫學生，「將先前與醫協的協議視如敝屣，把淬滿毒的基本醫療系列政策包裝成大禮」。

他批評政府明知住院醫師與醫學生等所有醫師反對醫學院增招的理由，但卻故意蒙騙國民，意圖濫用政策與制度，將醫師們永遠囚禁為醫療的奴隸。

一名內科醫生表示，若只看基本醫療項目，「大部分都是赤字，但靠著非健保 給付項目等收入勉強支撐」。對於日前有新聞報導醫生年薪約有4到5億韓元（約31萬到38萬美元），他苦笑說，「我是沒那麼高」；雖然診治的病患多，但若看整體收入，「美國醫生大概4時能下班，我則是要從早上9時做到下午6時，還不能吃午餐，都賺不到那麼多」。

此外，韓國大批實習醫師為抗議醫學院擴大招生計畫而罷工，政府日前下令限期復工，如今期限已過。保健福祉部長曹圭鴻說，將開始檢查醫院，將對無視最後通牒的實習醫師採取法律行動。

路透報導，約9000名住院醫師和實習醫師自今年2月20日起罷工，相當於全國住院和實習醫師總數的7成左右，導致部分手術和療程取消，急診部門承受龐大壓力。

韓國政府先前警告參與抗議的實習醫師可能面臨行政和司法懲罰，包括吊扣醫師執照和罰款，如果直到2月底都不復工，甚至可能入獄。

曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）4日在電視轉播的簡報中說：「我們將實地檢查，確認哪些實習醫師未復工，並依據法律及原則採取行動，毫無例外。」

他還說：「請記住，未復工的醫師可能會在個人職涯道路上遇到嚴重問題。」

至於已回到工作崗位上的醫師，曹圭鴻說，政府在考慮採取行動時會為他們酌情處理。