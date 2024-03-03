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紅海衝突威脅歐亞海底電纜 衝擊南亞、東非聯網服務

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紅海衝突威脅歐亞海底電纜 衝擊南亞、東非聯網服務

編譯陳苓／綜合外電
葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）攻擊船隻，不只衝擊全球航運，也威脅到鋪設在此區的海底電纜。有艘遇襲貨船疑似損害到電纜，導致部分國家網路出現問題。（美聯社）
葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）攻擊船隻，不只衝擊全球航運，也威脅到鋪設在此區的海底電纜。有艘遇襲貨船疑似損害到電纜，導致部分國家網路出現問題。（美聯社）

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）在紅海發動攻擊，不只衝擊全球航運，也威脅到鋪設在此區的海底電纜。有艘遇襲貨船疑似損害到電纜，導致部分國家網路出現問題。

華爾街日報（WSJ）報導，通過紅海的三條海底電纜，對部分市場的服務在2月24日突然中止。網路研究公司Kentik網路分析主管馬多里說，三條電纜服務中斷，未導致任何國家聯網中斷，但立刻使印度、巴基斯坦、及東非部分地區的網路服務惡化。

目前還不清楚中斷原因，一些電信專家認為，原因出在2月18日遭青年運動襲擊的貨船Rubymar。這艘故障船隻雖已下錨固定，仍持續在此區漂流。

歐洲和東亞之間的網路流量多由海底電纜傳輸，需經過紅海南端狹窄的曼德海峽。這個咽喉點的航運交通繁忙，一直對電信基礎設施造成風險，提高了船隻下錨意外擊中電纜的可能性。伊朗支持的青年運動發動攻擊，也讓此區更加危險。

受損的海底電纜中，其中一條為Seacom所有。Seacom說，修理需要相當多的物流協調。行銷主管費洛表示，修繕應該會在第2季初啟動，但獲得取可、地區動盪、氣候狀況的問題，可能會改變維修時間。費洛說：「我們團隊認為，電纜可能受到船錨損壞的影響，但這未獲證實。」

電纜船前進速度緩慢，也讓在爭議水域附近鋪設新電纜，成了既危險又昂貴的任務。知情人士透露，葉門附近部分電纜船的保險成本，今年稍早衝上最高每日15萬美元。

Rubymar遇襲不只可能損害海底電纜，這艘船運載2.2萬公噸肥料，1日沉沒後肥料入海，或許會造成環境災難。此外，據美國中央司令部，Rubymar沈船前，外洩原油範圍達18英里（約29公里）。

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