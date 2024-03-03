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大學辦亞洲安全與印台角色研討會 印度官方罕見發新聞稿

中央社／新德里3日專電
印度基金會（India Foundation）2月29日下午在新德里舉辦研討會「台灣選舉以及其對兩岸關係的衝擊」，台灣學者方天賜（發言者）籲國際社會協助兩岸搭建溝通管道，降低擦槍走火風險。（中央社）
印度基金會（India Foundation）2月29日下午在新德里舉辦研討會「台灣選舉以及其對兩岸關係的衝擊」，台灣學者方天賜（發言者）籲國際社會協助兩岸搭建溝通管道，降低擦槍走火風險。（中央社）

印度南部一所大學日前舉辦亞洲安全研討會，邀請台灣學者參加，討論印度與台灣在區域安全上可扮演的角色，印度新聞局罕見在官網發布新聞稿。

印度新聞局1日在官網發布新聞稿，邦狄哲利大學（Pondicherry University）2月28日舉辦「亞洲安全國際會議：印度與台灣的角色」研討會，台灣大學政治系教授石之瑜、張登及和清華大學副教授方天賜與會。

新聞稿說，這場研討會為學者、專家與相關人士提供了齊聚研討亞洲安全議題的機會，聚焦於印度與台灣對塑造亞洲安全格局的作用。

根據新聞稿，邦狄哲利大學國際關係學院院長拉裘（A. Subramanyam Raju）在致歡迎詞時，強調了各方合作理解和應對與亞洲安全多樣挑戰的重要性。

新聞稿說，張登及、石之瑜和方天賜分別以「兩岸關係與美中台關係」、「實體安全、關係性威脅和去安全化」和「印台經濟夥伴關係：潛力與挑戰」為題，發表了見解。

在問答環節，雙方學者們就學生們的提問一一作答，包括印度對「一個中國」政策的立場、台灣在半導體以外的戰略優先項目、印台未來的發展軌跡等。

新聞稿說，學者們的答覆讓學生更深入了解亞洲安全的多方挑戰和機遇，以及印度和台灣在區域背景下不斷變化的角色。

3名台灣學者是於2月25日抵達印度，執行國科會一項與印度交流的研究計畫。

他們已於昨天返回台灣，返台前在新德里出席了由印度基金會（India Foundation）舉辦的「台灣選舉以及其對兩岸關係的衝擊」研討會。

印度 台灣選舉

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