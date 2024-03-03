我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

出遊注意 德國罷工大眾運輸幾乎全癱瘓

編譯中心／綜合2日電
德國大罷工，造成公車、電車和地鐵1日呈現停擺狀態，大眾運輸業也將與環保組織聯手抗爭。（美聯社）
德國大罷工，造成公車、電車和地鐵1日呈現停擺狀態，大眾運輸業也將與環保組織聯手抗爭。（美聯社）

德國服務行業工會」（Verdi Union）發起大規模罷工，由「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）創立的環保組織「周五為未來而戰」（Fridays for Future），也選在同時間於全球逾百個城市發動「綠色交通」示威，導致德國大部分地區的大眾運輸1日全面癱瘓，公車、電車和地鐵呈現停擺狀態。

路透報導，「德國服務行業工會」從2月26日至3月2日，分階段在各地發動罷工，全國16州的14州都有響應，包括首都柏林。

示威最高潮的1日，公車、路面電車（trams）及地下鐵都停止運作。據悉，這是「德國服務行業工會」近幾周發起的第2波罷工，該工會代表德國超過130多間市政公司、共計約9萬名員工，主要訴求為減少工時、增加休假，不過由於近期談判陷入僵局，才發動罷工。

面對持續高通膨，身為歐洲最大經濟體的德國出現一系列罷工，影響了航空及鐵路運輸。對此，柏林大眾運輸公司（BVG）形容，這次罷工行動「沒有必要，而且被完全誇大了。」

雖然大罷工預計2日結束，德國通勤族可能很快又會碰上更多鐵路工業抗爭，因為德國火車司機工會（GDL）與德國國鐵（Deutsche Bahn）長達數周的談判，已於2月28日破裂。

德國 罷工 地鐵

上一則

防計程車坑遊客 泰國曼谷擬發優良認證標章

下一則

古巴黑色春天領袖 為何獲頒國際婦女勇氣獎？

延伸閱讀

賽百味遭暴力入侵 員工罷工促店家改進安全措施

賽百味遭暴力入侵 員工罷工促店家改進安全措施
德軍談俄烏戰爭內容疑遭竊聽上傳俄網 柏林要查

德軍談俄烏戰爭內容疑遭竊聽上傳俄網 柏林要查
韓國醫師持續罷工 不到600人在期限前復工

韓國醫師持續罷工 不到600人在期限前復工
罷工影響深遠 AMC虧損擴大

罷工影響深遠 AMC虧損擴大

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國凱特王妃，攝於去年11月。（美聯社）

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

2024-03-02 07:12
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
威廉（左起）、凱特與哈利、梅根之間的感情仍陷在谷底，暫時不會再見面。（路透資料照片）

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

2024-03-02 11:03

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？