出遊注意 德國罷工大眾運輸幾乎全癱瘓

德國大罷工，造成公車、電車和地鐵1日呈現停擺狀態，大眾運輸業也將與環保組織聯手抗爭。（美聯社）

「德國 服務行業工會」（Verdi Union）發起大規模罷工 ，由「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）創立的環保組織「周五為未來而戰」（Fridays for Future），也選在同時間於全球逾百個城市發動「綠色交通」示威，導致德國大部分地區的大眾運輸1日全面癱瘓，公車、電車和地鐵 呈現停擺狀態。

路透報導，「德國服務行業工會」從2月26日至3月2日，分階段在各地發動罷工，全國16州的14州都有響應，包括首都柏林。

示威最高潮的1日，公車、路面電車（trams）及地下鐵都停止運作。據悉，這是「德國服務行業工會」近幾周發起的第2波罷工，該工會代表德國超過130多間市政公司、共計約9萬名員工，主要訴求為減少工時、增加休假，不過由於近期談判陷入僵局，才發動罷工。

面對持續高通膨，身為歐洲最大經濟體的德國出現一系列罷工，影響了航空及鐵路運輸。對此，柏林大眾運輸公司（BVG）形容，這次罷工行動「沒有必要，而且被完全誇大了。」

雖然大罷工預計2日結束，德國通勤族可能很快又會碰上更多鐵路工業抗爭，因為德國火車司機工會（GDL）與德國國鐵（Deutsche Bahn）長達數周的談判，已於2月28日破裂。