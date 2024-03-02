日本一天兩起雪崩 長野10人平安、鳥取2人失蹤

位於長野縣小谷村的北阿爾卑斯「風吹岳」今天上午發生雪崩，總計10人遭受波及，其中8人自行脫險，另外2人獲救且送醫時意識清楚，目前已確認10人都平安無事。（取材自日テレNEWS）

日本 長野縣及鳥取縣山區今天分別發生雪崩意外，其中在長野縣遇險的10人中有8人自行下山、2人意識清楚獲救送醫，全數平安；但鳥取縣遇險的3人中，仍有2人下落不明。

日本放送協會（NHK）報導，位於長野縣小谷村的北阿爾卑斯「風吹岳」今天上午發生雪崩，總計10人遭受波及，其中8人自行脫險，另外2人獲救且送醫時意識清楚，目前已確認10人都平安無事。

今天上午這起雪崩發生在海拔約1400公尺的風吹岳附近，有人報警稱數人遭到波及。

警方表示，幾個登山隊共10人正好遇上雪崩，其中8人自行下山，另2人則於下午1時30分左右被直升機救下山，送往松本市一處醫院治療。

獲救的2人都是男性，送醫時意識清楚，但目前不清楚傷勢等細節。

另外，3名登山客今天在鳥取縣大山遇到雪崩，其中2人下落不明，警方持續進行搜救。

警方指出，碰上雪崩的3人是同一個登山隊成員，其中1人幸運被附近其他登山客救出，但其他2人則行蹤不明。

雪崩地點為海拔1000公尺被稱為「元谷」的大山半山腰處，一直到海拔1500公尺的8合目之間。合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目。