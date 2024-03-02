我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭祺蓉遭FBI突檢 亞當斯：我相信她

劉醇逸批紐約市小班案拖延 教育總監：招不起教師

日本一天兩起雪崩 長野10人平安、鳥取2人失蹤

中央社／東京2日綜合外電報導
位於長野縣小谷村的北阿爾卑斯「風吹岳」今天上午發生雪崩，總計10人遭受波及，其中8人自行脫險，另外2人獲救且送醫時意識清楚，目前已確認10人都平安無事。（取材自日テレNEWS）
位於長野縣小谷村的北阿爾卑斯「風吹岳」今天上午發生雪崩，總計10人遭受波及，其中8人自行脫險，另外2人獲救且送醫時意識清楚，目前已確認10人都平安無事。（取材自日テレNEWS）

日本長野縣及鳥取縣山區今天分別發生雪崩意外，其中在長野縣遇險的10人中有8人自行下山、2人意識清楚獲救送醫，全數平安；但鳥取縣遇險的3人中，仍有2人下落不明。

日本放送協會（NHK）報導，位於長野縣小谷村的北阿爾卑斯「風吹岳」今天上午發生雪崩，總計10人遭受波及，其中8人自行脫險，另外2人獲救且送醫時意識清楚，目前已確認10人都平安無事。

今天上午這起雪崩發生在海拔約1400公尺的風吹岳附近，有人報警稱數人遭到波及。

警方表示，幾個登山隊共10人正好遇上雪崩，其中8人自行下山，另2人則於下午1時30分左右被直升機救下山，送往松本市一處醫院治療。

獲救的2人都是男性，送醫時意識清楚，但目前不清楚傷勢等細節。

另外，3名登山客今天在鳥取縣大山遇到雪崩，其中2人下落不明，警方持續進行搜救。

警方指出，碰上雪崩的3人是同一個登山隊成員，其中1人幸運被附近其他登山客救出，但其他2人則行蹤不明。

雪崩地點為海拔1000公尺被稱為「元谷」的大山半山腰處，一直到海拔1500公尺的8合目之間。合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目。

日本

上一則

歐洲為烏克蘭籌措砲彈 卻苦於火藥短缺

延伸閱讀

暴雪周末襲太浩湖 雪場關閉 華人訂房取消損失逾千元

暴雪周末襲太浩湖 雪場關閉 華人訂房取消損失逾千元
強大冷風暴襲加州 暴風雪警報持續到周日

強大冷風暴襲加州 暴風雪警報持續到周日
日本「微波食品吃到飽」限時45分鐘 內行揭這樣做才划算

日本「微波食品吃到飽」限時45分鐘 內行揭這樣做才划算
丁右立爭取經費 日本城金門學園禮堂將改造成社區空間

丁右立爭取經費 日本城金門學園禮堂將改造成社區空間

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
圖為57歲的自民黨籍岩手縣國會參議員廣瀨惠。擷自日本自民黨官網

日女參議員偷情開房過夜 直奔國會開會昏昏欲睡

2024-03-01 18:05
英國國王查理三世的堂妹夫金斯頓（左一）日前在父母的住家中離世，享年45歲。美聯社

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

2024-03-02 00:11

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年
華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬

華女編造背景稱有富裕丈夫、認識政商名流 詐20人共騙600萬