南韓136項關鍵技術 首度被中國超越

韓科技部報告中，主要五個國家和地區的科技發展水準走勢圖 。 （KBS電視台引自南韓科技部）

南韓 科學技術資訊通信部2日發布的「2022年度技術水平評估結果」顯示，在當局選定的11個領域、136項關鍵技術方面，南韓相關發展水準「首次被中國追趕」。

韓媒「亞洲日報」報導，這項評估每2年進行一次，包括建築交通、災難安全、航空航太海洋、國防、機械製造、奈米材料、農林水產食品、保健醫療、能源資源、環境氣象、資訊通信技術和軟體等11個領域。針對美國、歐盟 、中國、日本 、南韓這5大經濟體，採取對論文及專利定量分析的方式進行。

韓聯社報導稱，韓科技部當天召開國家科學技術諮詢會議第50次營運委員會會議並發表上述結果。科技發展水準評估每兩年實施一次，此次對主要5個對象的11個科技領域136項關鍵技術的相關論文和專利進行分析，並面向1306名專家調查。

評估結果顯示，將整體技術水準最高的美國設定為100%，其後依序為歐盟（94.7%），日本（86.4%）、中國（82.6%）、南韓（81.5%）。與2020年相比，南韓技術水準提高了1.4%，與美國的技術差距從3.3年縮短到3.2年。

但在2020年的調查中，南韓（80.1%）曾以微弱優勢領先中國（80%），時隔兩年中國在技術方面「首次超越南韓」。本次調查中，中國與美國的技術差距已縮小至3年。至於日本，自2016年以來，日本技術水準持續下滑，已跟不上美國。

如僅看50項國家戰略技術，各國科技發展水準依序為美國、歐盟、中國、日本、南韓，韓中兩國差距進一步拉大。