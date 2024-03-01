以軍被控射擊加薩領糧平民 至少112死 白宮闗切

以色列軍隊29日公布影像，顯示加薩民眾包圍援助卡車。(取材自YouTube)

以色列 軍隊遭控2月29日凌晨在加薩 一個救援物資領取站向民眾開槍，加薩衛生部門表示，造成至少112人死亡，超過750人受傷，加薩形容是屠殺；但以軍指有人試圖搶走貨車的救援物資，情況混亂，部分人是死於踩踏或被汽車輾過。美國總統拜登 對此表示關切，並警告事件會令加薩停火及釋放人質的談判變得複雜。

CNN無法獨立證實巴方發布的死傷數字。根據報導，當以軍戰車與無人機開始朝著人群開火時，民眾已擠滿剛抵達的援助卡車周圍，希望能取得食物。

以國一位官員告訴CNN，以軍確實對包圍援助卡車的人群動用實彈，原因是「群眾以對官兵構成威脅的方式接近，他們用實彈回應威脅，此事件正接受審查」。目擊者指出，援助卡車試圖逃離該區，意外衝撞其他人，造成進一步死傷。

三名醫師證實，合計53名罹難者分別送到他們服務的醫院；因為許多遺體與人群仍在街上，救護車遭瓦礫擋住去路而難以抵達需要救援之處，死傷人數預計還會增加。

以軍回應CNN時表示，事件正接受審查，「今天凌晨，在入境的人道援助卡車進入加薩走廊北部時，加薩人包圍卡車，劫掠正在運送的物資。在此事件中，數十名加薩居民因推擠和踐踏而受傷」。

國際樂施會在社群媒體平台「X」發文譴責此次攻擊，稱「以色列讓平民挨餓後刻意鎖定他們，公然違反國際人道主義法跟人性」。

美國之音報導，加薩醫院官員最初報告稱，以色列襲擊該市西部納布的環形交叉路口的人群。目擊者後來說，當人們從卡車上拖走麵粉和罐頭食品時，以軍開槍。

以色列官員承認部隊開槍，稱這是因為他們認為衝向援助卡車的人們「構成威脅」。

美國總統拜登警告，事件會令加薩停火及釋放人質的談判變得複雜。