我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

以軍被控射擊加薩領糧平民 至少112死 白宮闗切

編譯中心／綜合29日電
以色列軍隊29日公布影像，顯示加薩民眾包圍援助卡車。(取材自YouTube)
以色列軍隊29日公布影像，顯示加薩民眾包圍援助卡車。(取材自YouTube)

以色列軍隊遭控2月29日凌晨在加薩一個救援物資領取站向民眾開槍，加薩衛生部門表示，造成至少112人死亡，超過750人受傷，加薩形容是屠殺；但以軍指有人試圖搶走貨車的救援物資，情況混亂，部分人是死於踩踏或被汽車輾過。美國總統拜登對此表示關切，並警告事件會令加薩停火及釋放人質的談判變得複雜。

CNN無法獨立證實巴方發布的死傷數字。根據報導，當以軍戰車與無人機開始朝著人群開火時，民眾已擠滿剛抵達的援助卡車周圍，希望能取得食物。

以國一位官員告訴CNN，以軍確實對包圍援助卡車的人群動用實彈，原因是「群眾以對官兵構成威脅的方式接近，他們用實彈回應威脅，此事件正接受審查」。目擊者指出，援助卡車試圖逃離該區，意外衝撞其他人，造成進一步死傷。

三名醫師證實，合計53名罹難者分別送到他們服務的醫院；因為許多遺體與人群仍在街上，救護車遭瓦礫擋住去路而難以抵達需要救援之處，死傷人數預計還會增加。

以軍回應CNN時表示，事件正接受審查，「今天凌晨，在入境的人道援助卡車進入加薩走廊北部時，加薩人包圍卡車，劫掠正在運送的物資。在此事件中，數十名加薩居民因推擠和踐踏而受傷」。

國際樂施會在社群媒體平台「X」發文譴責此次攻擊，稱「以色列讓平民挨餓後刻意鎖定他們，公然違反國際人道主義法跟人性」。

美國之音報導，加薩醫院官員最初報告稱，以色列襲擊該市西部納布的環形交叉路口的人群。目擊者後來說，當人們從卡車上拖走麵粉和罐頭食品時，以軍開槍。

以色列官員承認部隊開槍，稱這是因為他們認為衝向援助卡車的人們「構成威脅」。

美國總統拜登警告，事件會令加薩停火及釋放人質的談判變得複雜。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，這是以色列占領軍對等待援助卡車的人們，所進行的「醜陋屠殺」。

以哈衝突以來，已有3萬多名巴勒斯坦人和1300多名以色列人被殺害。圖為加薩走廊南...
以哈衝突以來，已有3萬多名巴勒斯坦人和1300多名以色列人被殺害。圖為加薩走廊南部靠近埃及邊境的拉法難民營。（歐新社）

加薩 以色列 拜登

上一則

歐盟凍俄3000億歐元資產 「獲利」擬軍援烏 德法義籲審慎行事

下一則

地緣政經分裂正拖累跨國協商：G20財長會公報難產、WTO談判卡關

延伸閱讀

美國以國安風險為由 對中國聯網汽車展開調查

美國以國安風險為由 對中國聯網汽車展開調查
加薩糧食援助站遭以軍掃射逾百死 拜登：停火協商更複雜

加薩糧食援助站遭以軍掃射逾百死 拜登：停火協商更複雜
去哪加油、聽什麼音樂全都錄 美：中國聯網汽車威脅國安

去哪加油、聽什麼音樂全都錄 美：中國聯網汽車威脅國安
拜登彈劾調查 次子杭特赴眾院作證 中國生意夥伴緘默

拜登彈劾調查 次子杭特赴眾院作證 中國生意夥伴緘默

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
加拿大一名華裔大學生因為不願意承擔溫哥華的高昂房租，每周坐飛機往返家中與學校。(截取自CTV News YouTube)

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

2024-02-28 15:35
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵