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身價逾3000萬美元 全球超級富豪62.6萬人 北美增最多

編譯簡國帆／綜合報導
最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領。（路透）
最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領。（路透）

最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領，這份報告並更加生動地去形容「財富創造潮回來了」。

萊坊（Knight Frank）28日發布2024年全球財富報告指出，去年全球身價至少3000萬美元的超高淨值人士，人數增加到62萬6619人，以北美增加7.2%最多，中東以6.2%增幅居次，非洲增加3.8%，澳洲增長2.9%，亞洲增加2.6%，只有拉美地區的超級富豪減少，減幅3.6%。

以各經濟體來看，土耳其的超高淨值人士增加最多，跳增9.7%，之後為美國的7.9%、印度的6.1%、以及南韓的5.6%。

另一方面，有兩個經濟體的超高淨值人士減少，分別是台灣略減0.3%至7640人，以及南非下滑1.3%至835人。根據萊坊網站，2024年全球財富報告完整版預定3月6日公開。

萊坊全球研究主管貝利指出，美國的題材相當「龐大」，「不只擁有創造財富的龐大力量，我們對未來五年的預測顯示，近三分之一的新晉富豪也都將來自美國」，原因是「資產價格回升，以股票、黃金、比特幣甚至是住宅房地產為首」，「重大題材…是財富創造潮回來了」。

萊坊預測，到2028年的未來五年間，全球超高淨值人士將增加28.1%，而會由亞洲引領，例如印度預料將增加50%，中國預料將增加47%，馬來西亞增幅為35%，印尼是34%，歐洲和拉美「預料將是最疲弱的地區」。

超級富豪去年也改變投資策略，對商用不動產的投資減少19%，精品領域的投資則有消有長，藝術投資暴增11%，稀有威士忌投資減少9%，暗示富豪偏好改變、以及影響投資決策的複雜交織因素。

展望未來，報告指出，超級富豪仍然偏好於投資不動產，19%的超高淨值人士計畫今年投資商用不動產，有22%規畫要買住宅不動產。

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