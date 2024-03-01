韓醫不甩復工令 僅近300人返崗

南韓 政府要求罷工 醫師復工 的期限2月29日屆滿，截至28日，近1萬名罷工實習醫師中僅約300人復工。政府29日表示正尋求與罷工醫師對話，同時會從3月1日起對拒絕復工的醫師採取行政處分及司法行動。

綜合媒體報導，南韓近萬名初級醫師（約占實習醫師總數80%）從2月19日陸續遞交辭呈，抗議當局擴招醫學院65%的計畫。南韓政府此前承諾，如果醫師能夠在2月29日最後通牒前復工，將不會追究其責任，對於未及時返崗的醫師，政府將通知他們吊銷行醫執照的決定，並給予他們回應的機會。

此前，政府向各醫院發布「維持診療命令」，禁止無正當理由中斷診療，敦促離崗醫師在2月29日前返崗復工。根據南韓法律，醫師不得罷工，違者將被吊銷行醫執照，並面臨長達三年的刑期或3000萬韓元（約2.24萬美元）的罰款。

雖然有部分醫師開始陸續回到醫院，但全面復工尚未實現。據悉，截至2月29日上午11時，已有294名實習醫師返回工作崗位。福祉部調查100家主要實習醫院的情況後表示，兩天來，缺勤人數持續減少，缺勤率從73.1%有所下降。其中有32家醫院返崗人數超過1人，10家返崗人數逾10人。截至2月28日晚，南韓全國1.3萬名實習醫師和住院醫師共提交9997份辭職報告，占總數的80.2%，缺勤9076人，占72.8%。

據了解，近1萬名實習醫師展開罷工，抗議政府大幅增加醫學院招生來因應短缺和老齡化社會的計畫。醫師認為，該計畫將損害服務質量。大韓醫師協會（KMA）砲轟政府的「恐嚇策略」。

南韓保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守（Park Min-soo）表示，他已聯繫參與罷工的醫師，希望2月29日稍晚見面聊聊。他說，他不確定「有多少人會參加」。

朴敏守表示，醫師們開始陸續回到醫院。他在記者會上表示：「我們已確認連兩天罷工人數減少。」