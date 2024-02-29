南韓生育率全球最低再探底 日、星人口也狂掉

已經是全球最低的南韓生育率，去年再創新低。（路透）

南韓 、日本 及新加坡 本周分別公布最新人口數據，顯示少子化危機進一步加劇。南韓總和生育率從2022年的0.78跌至2023年的0.72，新加坡總和生育率首次跌破1.0，降至0.97，均創歷史新低。日本去年新生兒數量為75萬8631人，較首次跌破80萬的2022年減少5.1%，連續8年下跌。分析指出，儘管上述亞洲國家已採取多項措施鼓勵國民生育，希望遏制少子化加劇，但收效甚微。

大公報報導，南韓政府統計部門28日發布數據顯示，南韓去年新生兒人數同比減少7.7%，為23萬人，總和生育率為0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。南韓總和生育率從2015年達到1.24的頂峰後連續8年呈下降趨勢，其降幅也在不斷擴大。去年第四季度的總和生育率為0.65，首次跌破0.7。據當局預測，今年南韓生育率恐將跌至0.68。

根據測算，南韓生育率需達到2.1，才能維持南韓現有5100萬人口的狀態。如果按照目前發展趨勢，到2100年，南韓人口將會減半。

南韓國家統計局資料顯示，自2018年起，南韓就是經濟合作暨發展組織（OECD）成員中，生育率唯一低於1的國家。而南韓女性生育年齡又是OECD各國中最年長的，平均為33.6歲。同時，南韓也是OECD各國中男女薪酬差距最大的國家，南韓女性的收入約為男性的三分之二。

34歲的郭泰熙（音）是南韓一家乳製品生產商的經理，結婚已有3年。去年她曾考慮接受試管受精，希望生個孩子，但由於巨大的職場壓力，還是決定延後生育計畫。

少子化趨勢衝擊下，南韓教育部26日公布數據顯示，今年共有157所小學一年級新生人數為零。3月開學時，已確認369325名學童將進入小學一年級就讀，為政府1970年有紀錄以來新低，也是首次人數低於40萬。與2022年相比，到2028年，南韓將有30%託兒所及幼稚園被迫關閉。

近20年來，南韓歷屆政府投入了379.8萬億韓圜（約2845億美元），試圖鼓勵民眾生育更多子女，包括提供現金津貼、保姆服務和治療不孕不育症，但專家指出，南韓高昂的住房、教育成本使越來越多的家庭不敢生育。

南韓有一半以上的人口居住在首爾及其周邊地區，首爾是南韓住房成本最高的地方，也是全韓生育率最低的城市，去年僅為0.55。首爾市政府早前宣布，多孩家庭可優先租賃政府運營的長租公寓。尹錫悅政府矢言提供更多的公共住房和更便利的貸款，以鼓勵生育，但民眾依然顧慮重重。

日本厚生勞動省27日發布的人口動態統計數據顯示，去年日本新生兒數量為75.8萬，較2022年減少5.1%，再創新低。新生兒數量減少到如今的程度，比政府此前預測早了12年。日本國家人口與社會安全研究所估計，到2070年，日本人口可能會減少約30%，每10個人中就有4個人年齡在65歲或以上。

去年日本共有大約49萬對新人結婚，是二戰以來首次低於50萬對。在非婚生子女較少的日本，婚姻人數直接關係到出生人口的變化趨勢。日經新聞指出，日本在2030年後適婚年齡的人口將急劇減少，被稱為「2030年懸崖」。

新加坡去年總和生育率首次跌破1.0，總理公署部長英蘭妮．拉傑在國會表示，造成這一現象的有些原因是暫時的，例如，一些夫婦的結婚及生育計畫被疫情打亂，還有一些人可能擔心養育子女經濟成本過高，或者難以兼顧工作和家庭。拉傑稱，政府正在研究如何增加帶薪育兒假，並計畫加強託兒服務，「需要全社會一起努力來打造育兒友好型公共場所文化」。