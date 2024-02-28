我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

華郵：哈瑪斯首領藏地道 人質當肉盾 以軍憂誤殺未行動

編譯中心╱綜合27日電
以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦(中)藏身南加薩汗尤尼斯地道，可是他利用人質當肉盾，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動。(美聯社)
以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦(中)藏身南加薩汗尤尼斯地道，可是他利用人質當肉盾，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動。(美聯社)

以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）藏身南加薩汗尤尼斯（Khan Younis）地道的位置，可是他利用人質包圍當作人肉盾牌，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動，難以實現戰爭目標。

華盛頓郵報報導，根據以色列、美國和其他西方情報及國安官員透露，定位辛瓦的位置並非難事，困難的是如何不誤殺或傷害辛瓦身旁人質同時完成施襲。

辛瓦被視為以色列遇襲行動的主謀，一直是國防軍的頭號目標。以色列前任及現任官員一致表示，除非辛瓦被抓、被殺或不再擁有哈瑪斯主導權，否則以巴衝突不會結束。

以色列總理內唐亞胡2月稍早也表示，「我們必須擊斃哈瑪斯首領……在此之前，我們絕對不會結束戰爭」，凸顯殲滅哈瑪斯首領是終止戰事的關鍵。

消息指出，以軍有把握辛瓦藏身家鄉汗尤尼斯，而美國官員也附和。

若干官員指出，以色列軍方和國安機構幾個月來在加薩地道內積極蒐集情報，除了繪製加薩龐大的地道地圖外，也透過武裝分子遺留的行政文件、電腦和通訊錄追蹤辛瓦。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）本月稍早也公開表示以軍距離辛瓦僅一步之遙。近日一些官員揣測辛瓦在接近埃及邊境的拉法，對此色列官員已經公開駁斥辛瓦可能越過邊境的說法。

另一方面，擊殺辛瓦對以色列而言固然是重要勝利，可是部分專家質疑，單一首領之死是否真能讓內唐亞胡更接近堅持的終戰目標，從而結束戰爭。

有關辛瓦是否能一邊在地下躲藏、一邊指揮部隊，目前沒有定論。一名以色列高階官員說，辛瓦仍在發號施令；但葛朗特最近公開質疑躲藏中的辛瓦對武裝部隊還握有多少控制權。

以色列外交官暨前資深顧問平卡斯 （Alon Pinkas）認為，「殺了辛瓦純粹是行使正義，事實上他該死不止一次」，「可是可以確定的是，拿下辛瓦不代表『剿滅』或『推翻』哈瑪斯，更加不代表戰勝敵人。」

不少以色列人也批評內唐亞胡將剿滅哈瑪斯的目標凌駕於解救人質。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

澤倫斯基：若無美援 恐百萬人喪命

下一則

英王堂妹夫金斯頓45歲猝逝 王室震驚

延伸閱讀

同盟不同心？拜登：以軍恐丟盟國支持 內唐亞胡：8成美國人相挺

同盟不同心？拜登：以軍恐丟盟國支持 內唐亞胡：8成美國人相挺
潑冷水 拜登才說最快齋戒月前停火 以哈打臉言之過早

潑冷水 拜登才說最快齋戒月前停火 以哈打臉言之過早
拜登稱加薩可望停戰 以哈、卡達均稱尚未達成協議

拜登稱加薩可望停戰 以哈、卡達均稱尚未達成協議
華郵：哈瑪斯首腦藏身加薩地道 拿人質當肉盾

華郵：哈瑪斯首腦藏身加薩地道 拿人質當肉盾

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01
英國皇室蓋布瑞拉‧溫莎夫人(右)與丈夫金斯頓在2019年成婚。(美聯社)

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

2024-02-27 15:28
伊朗公司Kourosh聘請名人宣傳半價iPhone，但卻實為詐騙，估計騙走伊朗民眾3,500萬美元。圖為伊朗當地一般電信行。 美聯社

明星代言「半價iPhone」暢銷 數萬人被騙了數千萬元

2024-02-23 18:10

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚