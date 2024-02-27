我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

納瓦尼之死放頭版遭沒收 俄羅斯周報總編輯挺身辯護

中央社／莫斯科26日電
俄羅斯周報「交談者」上週以頭版報導反對派領袖納瓦尼之死，結果大部分出版品遭沒收。該報總編輯表示，他支持將納瓦尼猝逝消息登上頭版的決定。（路透）
俄羅斯周報「交談者」上週以頭版報導反對派領袖納瓦尼之死，結果大部分出版品遭沒收。該報總編輯表示，他支持將納瓦尼猝逝消息登上頭版的決定。（路透）

俄羅斯周報「交談者」上周以頭版報導反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死，結果大部分出版品遭沒收。該報總編輯表示，他支持將納瓦尼猝逝消息登上頭版的決定。

路透報導，在納瓦尼死後第四天，「交談者」（Sobesednik）於20日刊出兩頁文章，內容包括長篇訃文與莫斯科各地為紀念納瓦尼自發舉行的守夜活動。

「交談者」在頭版刊登納瓦尼微笑揮手的照片，下方寫著「…但仍有希望！」此舉與大多數俄羅斯官方媒體形成強烈對比，大多數官媒要不是全然忽視這項消息，就是簡單提及納瓦尼在北極流放地突然死亡。

「交談者」總編輯羅德金（Oleg Roldugin）接受路透訪問時說，考量納瓦尼的名聲，將他置於頭版是正確決定。

羅德金在莫斯科表示：「有消息說，一位有影響力的知名人物去世了，我們便按正常流程處理這則新聞，這是我們同仁應該做的。」

自2021年以來一直擔任「交談者」總編的羅德金說，這期周報在莫斯科報攤上架後不久，幾乎全遭沒收，「沒有任何法律依據」。羅德金無法提供財務損失數據，僅表示「交談者」發行量約為15萬4000份。

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）領導下，克里姆林宮箝制新聞自由，指示所有官方媒體遵守政府規範，幾乎所有獨立媒體都被迫關閉。

納瓦尼的家人和盟友指控克里姆林宮殺害納瓦尼，但克里姆林宮強烈否認。納瓦尼的葬禮預計會在莫斯科舉行，但相關安排尚未公布。

「交談者」1984年在莫斯科成立，聚焦自由主義傾向的社會和政治報導，此前曾發表多篇納瓦尼的訪問。烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯網路監管機構封鎖其網站，但「交談者」已嘗試建立俄羅斯境內讀者可以訪問的新網站。

羅德金表示：「我們實際上仍是俄羅斯最後一份涉及新聞而非政治的紙本報紙。」

羅德金說，「交談者」目前發行沒有問題，但已做好可能進一步遭打壓的準備。此外，由於在俄羅斯沒有可供其使用的網站，廣告宣傳仍很困難。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

上一則

俄羅斯人大出逃 赴南韓尋求庇護者 2年來增5倍

延伸閱讀

納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦

納瓦尼生前接近換囚獲釋？ 普亭遭控最後一刻變卦
納瓦尼盟友：他在換囚名單上 差一點就可獲釋

納瓦尼盟友：他在換囚名單上 差一點就可獲釋
納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給母親

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給母親
納瓦尼遺孀控普亭折磨丈夫遺體 虔誠信徒形象破滅

納瓦尼遺孀控普亭折磨丈夫遺體 虔誠信徒形象破滅

熱門新聞

英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡