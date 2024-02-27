納瓦尼之死放頭版遭沒收 俄羅斯周報總編輯挺身辯護

俄羅斯周報「交談者」上週以頭版報導反對派領袖納瓦尼之死，結果大部分出版品遭沒收。該報總編輯表示，他支持將納瓦尼猝逝消息登上頭版的決定。（路透）

俄羅斯 周報「交談者」上周以頭版報導反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）之死，結果大部分出版品遭沒收。該報總編輯表示，他支持將納瓦尼猝逝消息登上頭版的決定。

路透報導，在納瓦尼死後第四天，「交談者」（Sobesednik）於20日刊出兩頁文章，內容包括長篇訃文與莫斯科各地為紀念納瓦尼自發舉行的守夜活動。

「交談者」在頭版刊登納瓦尼微笑揮手的照片，下方寫著「…但仍有希望！」此舉與大多數俄羅斯官方媒體形成強烈對比，大多數官媒要不是全然忽視這項消息，就是簡單提及納瓦尼在北極流放地突然死亡。

「交談者」總編輯羅德金（Oleg Roldugin）接受路透訪問時說，考量納瓦尼的名聲，將他置於頭版是正確決定。

羅德金在莫斯科表示：「有消息說，一位有影響力的知名人物去世了，我們便按正常流程處理這則新聞，這是我們同仁應該做的。」

自2021年以來一直擔任「交談者」總編的羅德金說，這期周報在莫斯科報攤上架後不久，幾乎全遭沒收，「沒有任何法律依據」。羅德金無法提供財務損失數據，僅表示「交談者」發行量約為15萬4000份。

在俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）領導下，克里姆林宮箝制新聞自由，指示所有官方媒體遵守政府規範，幾乎所有獨立媒體都被迫關閉。

納瓦尼的家人和盟友指控克里姆林宮殺害納瓦尼，但克里姆林宮強烈否認。納瓦尼的葬禮預計會在莫斯科舉行，但相關安排尚未公布。

「交談者」1984年在莫斯科成立，聚焦自由主義傾向的社會和政治報導，此前曾發表多篇納瓦尼的訪問。烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯網路監管機構封鎖其網站，但「交談者」已嘗試建立俄羅斯境內讀者可以訪問的新網站。

羅德金表示：「我們實際上仍是俄羅斯最後一份涉及新聞而非政治的紙本報紙。」

羅德金說，「交談者」目前發行沒有問題，但已做好可能進一步遭打壓的準備。此外，由於在俄羅斯沒有可供其使用的網站，廣告宣傳仍很困難。