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一步之遙 以軍掌握哈瑪斯首領位置 礙於人質按兵不動

編譯盧思綸／即時報導
以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦藏身南加薩汗尤尼斯地道，可是他利用人質當肉盾，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動。（美聯社）
以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦藏身南加薩汗尤尼斯地道，可是他利用人質當肉盾，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動。（美聯社）

華盛頓郵報報導，以色列軍方掌握哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）藏身南加薩汗尤尼斯（Khan Younis）地道的位置，可是他利用人質包圍當作人肉盾牌，導致國防軍擔心誤殺人質而遲遲按兵不動，難以實現戰爭目標。

根據以色列、美國和其他西方情報及國安官員透露，定位辛瓦的位置並非難事，困難的是如何不誤殺或傷害辛瓦身旁人質同時完成施襲。

辛瓦被視為以色列遇襲行動的主謀，一直是國防軍的頭號目標。以色列前任及現任官員一致表示，除非辛瓦被抓、被殺或不再擁有哈瑪斯主導權，否則以巴衝突不會結束。

以色列總理內唐亞胡2月稍早也向所屬聯合黨表示，「我們必須擊斃哈瑪斯首領……在此之前，我們絕對不會結束戰爭」，凸顯殲滅哈瑪斯首領是終止戰事的關鍵。

消息指出，以軍有把握辛瓦藏身家鄉汗尤尼斯，而美國官員也附和。

若干官員指出，以色列軍方和國安機構幾個月來在加薩地道內積極蒐集情報，除了繪製加薩龐大的地道地圖外，也透過武裝分子遺留的行政文件、電腦和通訊錄追蹤辛瓦。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）本月稍早也公開表示以軍距離辛瓦僅一步之遙。近日一些官員揣測辛瓦在接近埃及邊境的拉法，對此色列官員已經公開駁斥辛瓦可能越過邊境的說法。

另一方面，擊殺辛瓦對以色列而言固然是重要勝利，可是部分專家質疑，單一首領之死是否真能讓內唐亞胡更接近堅持的終戰目標，從而結束戰爭。

以色列外交官暨前資深顧問平卡斯 （Alon Pinkas）認為，「殺了辛瓦純粹是行使正義，事實上他該死不止一次」，「可是可以確定的是，拿下辛瓦不代表『剿滅』或『推翻』哈瑪斯，更加不代表戰勝敵人。」

不少以色列人也批評內唐亞胡將剿滅哈瑪斯的目標凌駕於解救人質。

以色列 哈瑪斯 加薩

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