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新加坡大發泰勒絲財 觀光效益估3.7億 鄰國眼紅

編譯中心／綜合26日電
美國流行樂天后泰勒絲的巡迴演唱會將到新加坡，帶動當地旅遊業，各大飯店及機票皆熱銷。（歐新社）
美國流行樂天后泰勒絲的巡迴演唱會將到新加坡，帶動當地旅遊業，各大飯店及機票皆熱銷。（歐新社）

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的巡迴演唱會將前往新加坡，熱潮預計席捲東南亞。作為巡演中唯一的東南亞站，新加坡從「泰勒絲效應」帶動的觀光經濟效益得利高達3.7億美元的收入，卻也使鄰國眼紅。經濟專家指出，光是泰勒絲在3月舉辦的6場演出帶動錢潮，估計就能占新加坡第一季國內生產總值的0.2%。

據報導，新加坡為了搶下泰勒絲東南亞獨家巡迴演唱會主辦權，每場最高補貼300萬美元，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin）先前更公開稱新加坡政府砸重金補助的條件，就是要求不能到其他東南亞國家舉辦巡演。

另據中央社引述法新社報導，超過30萬名來自新加坡和鄰近國家的粉絲，將參加泰勒絲3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）演出，6場表演門票皆已售罄。

來自菲律賓首都馬尼拉的應屆畢業生狄加度（Ingrid Delgado）將前往演出，她說，她已為此購買「閃亮的新洋裝」，但很難找到一家經濟實惠的飯店。

新加坡富麗敦飯店和惠蒙特飯店表示，演唱會期間的住宿需求有所上升。

濱海灣金沙酒店以「通通甩掉」（Shake it Off）、「留下來」（Stay Stay Stay）、「狂野之夢」（Wildest Dreams）等泰勒絲熱門歌曲的曲名，推出奢華組合方案，讓大手筆的消費者趨之若鶩。

其中的「狂野之夢」組合要價新加坡幣5萬元（3.7萬美元），包含VIP套票、精緻餐飲、飯店套房、豪華轎車接送服務和旅遊景點門票，該飯店所有組合都已售罄。

新加坡航空和馬來西亞航空表示，前往新加坡的航班需求有所增加，但無法確定是否完全因為「泰勒絲效應」。

然而，當泰勒絲宣布新加坡成為巡演中唯一的東南亞場次時，不是所有人都感到高興，其中包括一些新加坡鄰國的歌迷和政府。

對該地區的許多人來說，前往新加坡旅行十分昂貴，更不用提豪華的飯店組合方案。

一些人也不滿新加坡提供補助，以確保泰勒絲在星國舉辦巡演。

新加坡文化部和旅遊局官員上周以保密義務為由，拒絕透露確切的補助金額，或是否簽署獨占合約，使新加坡成為巡演在東南亞的唯一一站。

新加坡 泰勒絲 東南亞

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