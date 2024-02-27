南韓逾萬名醫師請辭 當局令2月底結束罷工 不然恐撤照

南韓醫師25日在首爾總統辦公室前遊行，抗議政府醫療政策。（美聯社）

南韓 住院醫師為反對政府增招醫學系新生發動的大規模請辭和罷診潮延燒一周，全韓已逾1萬名實習和住院醫師提出辭呈。南韓保守派政府26日要求擅離崗位者29日前復職，配合者既往不咎，否則恐面臨吊扣執照甚至起訴。首爾警方也揚言，將針對醫師團體領導幹部展開調查。

韓聯社26日報導，南韓保健福祉部據100家主要教學醫院統計表示，截至23日晚已有1萬0034名實習和住院醫師請辭，占全體1.3萬多人約八成，請辭後擅自缺勤者達9000餘人。南韓行政安全部長李祥敏強調，前述行動加重醫療現場混亂，但稱醫師若於2月底前返崗，當局將不究責。

該期限要求被視為當局最後通牒。南韓中央災難安全對策本部同日指出，離崗醫師若如期復工 ，將依違反行政法事項處理，否則恐被吊扣執照至少3個月甚至遭調查、起訴。

南韓警方26日亦指出，將主要針對醫師團體領導幹部進行調查。首爾警察廳說，目前警方開始調查的對象以被檢舉者為主，如大韓醫師協會（醫協）、大韓實習住院醫生協議會的主要幹部等。21日當地民團曾向首爾警察廳檢舉前述兩團體幹部，首爾五大醫院請辭醫師同遭檢舉。

但醫協緊急對策委員會26日說，3月3日擬舉行的全韓醫師總動員大會將是對抗當局政策的起點，認為政府擬擴招醫學院新生等措施不合理，可能致使實習和住院醫師、醫學系大學生放棄從醫，並批政府和社會用職業道德來譴責並醜化醫師。

整起事件始於總統尹錫悅以推動醫療改革為由，宣布2025學年度開始，5年內每年全韓醫學系將擴招2000人，即增額6成5，確保醫療現場醫師充足。

有參與抗議醫生表示，韓國實習醫生一周工作近100小時，每個月卻只賺200萬至400萬韓元（1501至3002美元），有如血汗工廠，並表示：「若不改變醫療體制，光仰賴10年後的畢業醫師人數，根本於事無補。」

另有關請辭醫師兵役問題，進步派媒體韓民族日報26日報導，醫學院畢業、取得醫師執照者服役方法大致有2，其一為在開始實習課程的同時申請義務士官候補，後於完成住院醫師課程後，以軍醫或公共保健醫師的身分服役；因此辭呈若經受理、實習中斷，可能就須於最近的入伍日期入伍。

另據報導，由於醫師罷診潮，南韓大田市一名心跳驟停的80多歲患者，因遭七家醫院「互踢皮球」未能及時找到醫院最終死亡。