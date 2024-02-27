歐農民抗議南美FTA 900台拖拉機包圍歐盟總部

超過900輛拖拉機自25日晚起陸續開進布魯塞爾城區，向歐盟總部街區集結，因農民衝破封鎖線升高緊張情勢，封鎖線內的居民出不去，頻被警方勸回家。（中央社）

歐盟 26日舉行農業部 長級會議，900多輛拖拉機包圍歐盟總部聚集的街區，燃燒彈爆炸聲、喇叭聲伴隨一地傾倒的麥桿、堆肥、煙霧，抗議部長們預備今日與南美國家討論的自由貿易協定。

中央社報導，歐洲聯盟理事會（Euroepan Council）大樓街區遭三面封鎖，封鎖線那頭時不時傳出吶喊和鳴喇叭的農民，以及拖拉機轟轟作響；這頭則是一排排全副武裝的警察，向拍照的記者說：「你最好回家。」

歐盟記者的WhatApp群組也出現抗議歐盟警察妨礙新聞自由的聲音，因一早多位記者都無法進入封鎖線內的歐盟建築，例行記者會也被要求線上參與。

比利 時法蘭德斯區（Flanders）政府經濟及農業部長布朗茲（Jo Brouns）會前被媒體堵麥時表示：「歐洲各地的農民抗議，傳達了我們需要傾聽的清楚訊號。」

法蘭德斯區是比利時農民運動大本營，也是這場抗爭的主力來源。布朗茲說，他將在部長會議表達食品供應鏈面臨的持續價格壓力、歐盟複雜機制使農民申請補貼程序變得困難，以及歐盟內部市場成本高於進口品的競爭壓力，在在使農民長期不安。

比利時通訊社報導，自25日晚起陸續共有超過900輛拖拉機開進布魯塞爾並向歐盟區集結，部分農民因衝破警方拒馬而緊張對峙。相較數周前的農民抗爭聚焦在歐盟要求農業減氮以降低溫室氣體排放的政策，這次目標則是與南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協定（FTA）。

歐盟與巴西、阿根廷等南美洲國家協商自貿協定已歷經多時，農民擔心開放進口南美穀物和肉類會帶來不公平競爭，因為歐盟農民要面對較嚴格的殺蟲劑和肥料規定。

農民團體表示，負責歐盟施政的歐盟執委會（European Commission）雖已同意暫緩落實部分自貿協定內容，但那不過是只能安慰農民一陣子的「水桶裡的一滴水」，無法拯救歐洲農業。