美海岸防衛隊與吉里巴斯警方合作 登中國漁船檢查

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，美國海岸防衛隊和吉里巴斯警方這個月在吉里巴斯專屬經濟區針對非法捕魚進行巡邏時，登上兩艘中國漁船，不過查無異狀。圖為2月22日，一艘中國海警船在南海黃岩島附近的一艘菲律賓船隻附近。（路透）

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，美國海岸防衛隊和吉里巴斯警方這個月在吉里巴斯專屬經濟區針對非法捕魚進行巡邏時，登上兩艘中國漁船，不過查無異狀。

路透23日披露，中國警察正在吉里巴斯工作，身穿制服的警員參與社區警務和犯罪資料庫計畫。這個偏遠的太平洋環礁島國距離美國領土夏威夷 不遠。

吉里巴斯僅有11萬5000人口，雖是小國，卻具有戰略重要性，因為此地距離夏威夷相對較近，並控制面積達350萬平方公里的全球最大專屬經濟區之一，日本還在當地設有衛星追蹤站。

華府 雖拋出在吉里巴斯設立大使館 ，以和中國抗衡的想法，但迄今尚未設立。

美國海岸防衛隊發言人表示，2月11至16日之間，美國海岸防衛隊與吉里巴斯警方展開聯合巡邏，為雙方近10年來首次聯合行動

美國海岸防衛隊發言人在電子郵件聲明說，他們登上兩艘懸掛中國國旗的漁船，「進行例行海上執法行動的一環，以確保符合吉里巴斯專屬經濟區的法規」。

她表示，登船期間未發現有可疑之處，並指出「吉里巴斯海警單位員警和美國海岸防衛隊員警參與登船任務。這次合作凸顯兩國在維護海洋法和良善治理上的夥伴關係」。

吉里巴斯總統府和中國大使館未回應路透尋求評論的要求。

吉里巴斯代理警察局長阿瑞提艾拉（Eeri Aritiera）上週告訴路透社，島上的中國警察與本地警方合作，但吉里巴斯未設置中國警察站。

吉里巴斯2019年與台灣斷交，改與中國建交。中國在吉里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa）興建一座大型大使館。