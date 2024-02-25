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約20國艾里賽宮會商 展現歐洲力挺烏克蘭姿態

中央社／巴黎25日綜合外電報導
法國總統馬克宏明天將接待歐洲領袖，目的就如何強化西方對烏克蘭的支持進行會商。（路透）
法國總統馬克宏明天將接待歐洲領袖，目的就如何強化西方對烏克蘭的支持進行會商。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明天將接待歐洲領袖，目的就如何強化西方對烏克蘭的支持進行會商。在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略屆滿兩年之際，對基輔相挺的聲勢有日益衰減趨勢。

法新社報導，法國總統府今天指出，在艾里賽宮（Elysee Palace）的這項會議是與會各國「再次確認彼此團結一致，以及它們決心挫敗俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的機會」。

與會的約20位歐洲國家元首或政府代表將包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將以視訊方式在開幕式中發表演說。

其他國家將由部長出席，包括英國外交大臣卡麥隆（David Cameron），美國和加拿大將由資深外交官與會。參加的幾乎都是歐洲國家，沒有跡象顯示中國和印度將會派遣代表。

被認為立場較同情俄羅斯的斯洛伐克，總理費科（Robert Fico）也將與會。

據法國總統府，這場會議試圖「就有效支持烏克蘭的所有辦法進行檢討」。

由於烏克蘭耗盡武器彈藥，西方官員承認，俄羅斯今年可能在衝突中居於上風。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天表示，西方對基輔承諾的軍事援助，其中半數延遲交付，「承諾跟交付是兩回事」。

不願意具名的法國總統府官員表示，於烏克蘭在戰場上受挫的此刻，這場會議必須破除「情況正在土崩瓦解的印象」。

這名官員表示，「我們想要向（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）傳達，他在烏克蘭不會戰勝的訊息」，並說即使沒有新軍援計畫，與會各國將會就「如何更妥善、更果決行事進行檢討」。

報導指出，對馬克宏而言，這場會議是展現歐洲可以更加獨立的重大機會。

美國對烏克蘭的新援助方案在國會卡關已久，而且美國前總統川普磨刀霍霍欲在今年稍晚大選中重返白宮，由華府長期支持基輔是否可行的疑慮因而與日俱增。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

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