印度阿薩姆省廢除童婚再邁一步 遭穆斯林領袖反對：具有歧視性

印度 阿薩姆省（Assam）宣布廢除一項實施89年、允許未成年穆斯林結婚的法律。少數族裔領袖對此表示反對，稱此舉目的是在選舉前分化不同宗教派系的選民。

阿薩姆省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）今天在社群平台X寫道，省方廢除1935年「阿薩姆省穆斯林結婚離婚登記法」（Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act），於2月24日生效。

他說：「此法包含即便是新娘和新郎未達18歲和21歲的法定年齡，仍允許結婚登記…如今廢除此法標誌著阿薩姆省朝禁止童婚方面又邁出了重要一步。」

反對派穆斯林領袖表示，廢除這項殖民時代法律的舉動，具有歧視 性。

來自阿薩姆省的國會議員、「全印度聯合民主陣線」（All India United Democratic Front）負責人阿吉馬爾（Badruddin Ajmal）今天告訴媒體說：「他們想激怒穆斯林，藉此讓選民兩極化，穆斯林不會讓這種情況發生。」此黨派主要是為穆斯林而奮鬥。

在阿薩姆省，穆斯林占34%，這是全印度穆斯林比率最高的省分，省內穆斯林經常與居多數的阿薩姆族爆發緊張衝突，而阿薩姆族則以印度教徒為主。