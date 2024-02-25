我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

從Google到三星 MWC各廠商重點不意外將是這技術

澳洲野火夷平房屋 總理艾班尼斯承諾提供一切所需支援

中央社／雪梨25日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯今天承諾提供維多利亞州一切所需的支援，以協助當地應對持續數天野火將房屋夷為平地的緊急情況。維州當局示警，本週的極端高溫可能助長火勢。（歐新社）
澳洲總理艾班尼斯今天承諾提供維多利亞州一切所需的支援，以協助當地應對持續數天野火將房屋夷為平地的緊急情況。維州當局示警，本週的極端高溫可能助長火勢。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯今天承諾提供維多利亞州一切所需的支援，以協助當地應對持續數天野火將房屋夷為平地的緊急情況。維州當局示警，本週的極端高溫可能助長火勢。

路透報導，根據文字紀錄，艾班尼斯（Anthony Albanese）在維多利亞州（Victoria）弗蘭克斯頓（Frankston）告訴媒體記者：「我們將提供維多利亞州要求的一切支援。」

「這提醒我們必須保持警惕，繼續努力並採取行動應對氣候變遷的威脅。」

大火引發的緊急情況已造成牲口死亡、摧毀6間房屋，並迫使2000多人撤離維多利亞州西部城鎮，前往首府墨爾本（Melbourne）以西95公里的巴拉瑞特市（Ballarat）。

澳洲正遭受聖嬰（El Nino）現象衝擊，這種天氣通常伴隨著野火、熱帶氣旋和乾旱等極端現象。

維州緊急事務當局表示，維州今天有超過15起叢林大火，其中最嚴重的一起位於幾個偏遠城鎮附近，達到第2高的危險等級。

維州當局表示，本週天氣令人擔憂，尤其是28日至29日預計出現極端高溫，可能進一步加劇火勢。

自竄出火苗以來，澳洲已動員大約1000名消防人員和50多架飛機全力滅火。

維州 澳洲 高溫

上一則

內唐亞胡：必定對拉法採軍事行動 數周內可獲完全勝利

下一則

印度阿薩姆省廢除童婚再邁一步 遭穆斯林領袖反對：具有歧視性

延伸閱讀

一洲焦點／維州TJ高中招生裁決 揭亞裔在美求學困境？

一洲焦點／維州TJ高中招生裁決 揭亞裔在美求學困境？
料中國撤反傾銷稅 澳洲酒商囤貨香港

料中國撤反傾銷稅 澳洲酒商囤貨香港
押注中國取消關稅 澳洲酒商囤貨香港

押注中國取消關稅 澳洲酒商囤貨香港
劉氏汽車維修中心 專業技師多 服務快且完善

劉氏汽車維修中心 專業技師多 服務快且完善

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
英王查理三世（右起）日前傳出罹癌消息，據王室專家爆料病況比想像中還要危險，王室已在安排繼位計畫；圖中為威爾斯親王與凱特王妃。（歐新社）

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

2024-02-25 01:27
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開