百合胸花傳遞民主故事…溫哥華228音樂紀念會 撫慰白色恐怖下受傷心靈

大溫哥華舉辦台灣228事件77週年追思祈禱音樂紀念會，出席者均配戴百合胸花。駐加官員和台灣僑界代表都希望透過美麗的百合花，進一步傳播台灣的民主故事。（中央社）

大溫哥華今天舉辦一年一度的228事件紀念會，以音樂祈禱的方式來追思當年那段悲痛的歷史。今年所有出席者均配戴百合胸花，象徵純潔、自由、堅忍的生命力，撫慰每一顆在長期戒嚴、白色恐怖下受傷的心靈。

冷颼颼的雨天，一百多名台灣鄉親仍齊聚在溫哥華台灣基督長老教會，共同出席「台灣228事件77週年追思祈禱音樂紀念會」。大溫哥華的「白鷺鷥與水牛合唱團」以悠揚的嗓音演唱「台灣百合」和「拍手歌」，唱出對歷史的追憶和未來的動力。眾人隨後吟誦多首詩歌，傳遞「和平、公義和愛」的精神。

今年參與紀念會的民眾都配戴著一朵百合胸花。擔任「白鷺鷥與水牛合唱團」指揮的北美台灣婦女會會長陳慧中，正是「百合胸花」的推動者。她說，40幾年前移民加拿大 時，就發現每年11月11日加拿大的「國殤紀念日」（Remembrance Day）期間，人人胸前習慣別上一朵紅色罌粟花，以此紀念在戰爭中為國家、為捍衛自由民主而犧牲生命的軍人與平民的英靈。

她說：「10年前我就有個夢想，希望有一天在228的時候，每個人胸前都會別上一朵『台灣百合』來紀念；10年後，這個夢想終於落實了。透過『台灣百合』散發的力量，希望上一代對下一代講述228歷史，世世代代都能在歷史的教訓中獲得更好的啟發。」

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）也出席這場紀念音樂會，他對中央社說，一些人提到228，總喜歡說「要往前看、不要往後看」，但如果不把歷史的是非曲折弄清楚，不堅守轉型正義的信念，不可能往前走得更好。他並稱：「期盼海外台灣人，包括第二代、第三代的台灣囝仔，也對台灣土地保持關心和認同，成為幫助台灣的力量。」

主辦方大溫哥華台灣同鄉會會長康榮發表示，轉型正義的漫漫長路上，揭露所有真相是第一步。「儘管悲劇發生已過了77個年頭，但大家依然要記得這個事件，記得曾經有一群人的犧牲，讓我們更加珍惜自由、民主和人權。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、僑務組長陳碧蓮和秘書黃慶育均出席，同為台灣的自由民主而祈禱。

劉立欣對中央社說，77年前我們的先輩面對的是專制政權對無辜老百姓的武力鎮壓與肅清；如今台灣面對的是來自對岸獨裁政權的威脅，企圖破壞台灣民主。

她並說：「228事件和加拿大對待原住民 的黑暗歷史有相似之處，而加拿大為當年的錯誤所展開的真相和解之旅持續進行中，我們也希望透過美麗的台灣百合花與加拿大朋友分享228的歷史意義，將台灣的民主故事講給加拿大及北美洲、甚至全世界的朋友聽。」