我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

百合胸花傳遞民主故事…溫哥華228音樂紀念會 撫慰白色恐怖下受傷心靈

中央社／溫哥華24日專電
大溫哥華舉辦台灣228事件77週年追思祈禱音樂紀念會，出席者均配戴百合胸花。駐加官員和台灣僑界代表都希望透過美麗的百合花，進一步傳播台灣的民主故事。（中央社）
大溫哥華舉辦台灣228事件77週年追思祈禱音樂紀念會，出席者均配戴百合胸花。駐加官員和台灣僑界代表都希望透過美麗的百合花，進一步傳播台灣的民主故事。（中央社）

大溫哥華今天舉辦一年一度的228事件紀念會，以音樂祈禱的方式來追思當年那段悲痛的歷史。今年所有出席者均配戴百合胸花，象徵純潔、自由、堅忍的生命力，撫慰每一顆在長期戒嚴、白色恐怖下受傷的心靈。

冷颼颼的雨天，一百多名台灣鄉親仍齊聚在溫哥華台灣基督長老教會，共同出席「台灣228事件77週年追思祈禱音樂紀念會」。大溫哥華的「白鷺鷥與水牛合唱團」以悠揚的嗓音演唱「台灣百合」和「拍手歌」，唱出對歷史的追憶和未來的動力。眾人隨後吟誦多首詩歌，傳遞「和平、公義和愛」的精神。

今年參與紀念會的民眾都配戴著一朵百合胸花。擔任「白鷺鷥與水牛合唱團」指揮的北美台灣婦女會會長陳慧中，正是「百合胸花」的推動者。她說，40幾年前移民加拿大時，就發現每年11月11日加拿大的「國殤紀念日」（Remembrance Day）期間，人人胸前習慣別上一朵紅色罌粟花，以此紀念在戰爭中為國家、為捍衛自由民主而犧牲生命的軍人與平民的英靈。

她說：「10年前我就有個夢想，希望有一天在228的時候，每個人胸前都會別上一朵『台灣百合』來紀念；10年後，這個夢想終於落實了。透過『台灣百合』散發的力量，希望上一代對下一代講述228歷史，世世代代都能在歷史的教訓中獲得更好的啟發。」

旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）也出席這場紀念音樂會，他對中央社說，一些人提到228，總喜歡說「要往前看、不要往後看」，但如果不把歷史的是非曲折弄清楚，不堅守轉型正義的信念，不可能往前走得更好。他並稱：「期盼海外台灣人，包括第二代、第三代的台灣囝仔，也對台灣土地保持關心和認同，成為幫助台灣的力量。」

主辦方大溫哥華台灣同鄉會會長康榮發表示，轉型正義的漫漫長路上，揭露所有真相是第一步。「儘管悲劇發生已過了77個年頭，但大家依然要記得這個事件，記得曾經有一群人的犧牲，讓我們更加珍惜自由、民主和人權。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、僑務組長陳碧蓮和秘書黃慶育均出席，同為台灣的自由民主而祈禱。

劉立欣對中央社說，77年前我們的先輩面對的是專制政權對無辜老百姓的武力鎮壓與肅清；如今台灣面對的是來自對岸獨裁政權的威脅，企圖破壞台灣民主。

她並說：「228事件和加拿大對待原住民的黑暗歷史有相似之處，而加拿大為當年的錯誤所展開的真相和解之旅持續進行中，我們也希望透過美麗的台灣百合花與加拿大朋友分享228的歷史意義，將台灣的民主故事講給加拿大及北美洲、甚至全世界的朋友聽。」

紀念會尾聲，所有與會者依序在台前點亮小蠟燭，用點點的亮光，把台灣的模型地圖團團圍住，代表「光護台灣」。

參與音樂紀念會的民眾，依序在台灣的模型地圖上點燃小燭光，代表眾人齊心、「光護台灣...
參與音樂紀念會的民眾，依序在台灣的模型地圖上點燃小燭光，代表眾人齊心、「光護台灣」。（中央社）
「白鷺鷥與水牛合唱團」在溫哥華228音樂紀念會演唱動人的「台灣百合」和「拍手歌」...
「白鷺鷥與水牛合唱團」在溫哥華228音樂紀念會演唱動人的「台灣百合」和「拍手歌」，指揮陳慧中並帶領現場民眾一起唱和。（中央社）

加拿大 原住民 移民

上一則

遊行、舞龍舞獅慶元宵 適逢大選年印尼慶典規模縮小

下一則

亞丁灣襲擊美籍油輪 青年運動證實使用「海軍專屬飛彈」 航運危機延燒

延伸閱讀

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證
北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證
澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」
加拿大、義大利與烏克蘭簽署協議 展現團結精神

加拿大、義大利與烏克蘭簽署協議 展現團結精神

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04
CNN 19日在官網發布「全球50種最好吃麵包」的評選結果，中國燒餅入選。（新浪網）

CNN評全球最好吃50種麵包 中國燒餅、香港排包入選

2024-02-20 11:01

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識