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法農不滿政策嗆「馬克宏辭職」 農展會遍布警察

編譯中心／綜合24日電
法國巴黎的農業產品展開幕前，農民利用拖拉機表達訴求，進行抗議。(路透)
法國巴黎的農業產品展開幕前，農民利用拖拉機表達訴求，進行抗議。(路透)

近來歐洲各國農夫怒火延燒，抗議當局為協助烏克蘭對抗俄羅斯，進口低價的烏國農產品，讓當地農民因不公平競爭根本賺不了錢，其中又以波蘭和法國農夫的抗議最激烈。

數百名法國農夫因不滿當局政策，24日怒闖巴黎的農業產品展，總統馬克宏在農民震耳欲聾的口哨聲和辱罵聲中，推遲4個半小時宣布法國農業產品展開幕。馬克宏的出現激怒了農民，他們高喊「馬克宏辭職」、「抓捕馬克宏的行動開始了。」並要求當局採取具體行動改善農民的工作條件。

據法國廣播電台報導，鎮暴警察必須使用盾牌多人集結，才能阻止抗議農夫衝破防線。經過警察與農民的一番打鬥之後，這個預計9天內將有60萬人參觀的法國最大農展會，終於在中午過後開了幕。

一名28歲的女子帶着兩歲的兒子從法國北部趕來，她失望地說：「到處都是警察，就像一座被圍困的堡壘」。

馬克宏向農會代表宣布了一系列尚未明確的消息，包括為向農民支付更多報酬而設立「底價」、普查需要緊急現金援助的農場，以及在法律中加入農業和糧食代表「法國的重大普遍利益」。

馬克宏為自己辯解道，「我們重新檢查了副本，我們正在簡化一切」，「比起對抗，我總是更喜歡對話」。他並向農民表示，「你們帶着自己的牲畜，帶着自己的作品上台展示，這有時意味著數月甚至數年的工作。」

經過45分鐘的即興問答之後，馬克宏還斷言說：「法國農場依然強大，說它正在完蛋是不正確的」。

馬克宏 烏克蘭 俄羅斯

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