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廣島原爆手表拍出3.1萬 時間停在爆炸那一刻

編譯中心／綜合24日電
這支手表據拍賣行宣稱，是在日本廣島原子彈爆炸所遺址拾獲的，已消失的指針留下的殘影，顯示在8點15分的位置，正是1945年8月6日，美國對日本廣島投下首顆原子彈的時間。（美聯社）
這支手表據拍賣行宣稱，是在日本廣島原子彈爆炸所遺址拾獲的，已消失的指針留下的殘影，顯示在8點15分的位置，正是1945年8月6日，美國對日本廣島投下首顆原子彈的時間。（美聯社）

美國波士頓RR拍賣行（RR Auction）22日以3萬1113美元的價格，拍出一支在1945年廣島原爆中融化，時間剛好凍結在原子彈在廣島上空爆炸那一刻的手表，但得標者選擇匿名。不過，這場拍賣卻也引發許多廣島原爆受難者，以及國際廢除核武器運動（ICAN）對此表達強烈不滿。

美聯社報導，RR拍賣行指出，這支手表時間凍結在1945年8月5日上午8時15分，也就是美軍艾諾拉．蓋號（Enola Gay）轟炸機投下的名為「小男孩」（Little Boy）原子彈，原子彈於廣島上空爆炸的那一刻。

RR拍賣行表示，委託拍賣這件物品的委託人指出，一名英國軍人當年在廣島縣產業獎勵館執行緊急物資供應，及評估衝突後重建需求任務時，從廢墟中取回這支手表。一位匿名收藏家在2015年，將手表出售給英國JP Humbert拍賣行，它被買下並最終賣給了這名委託人。

RR拍賣行執行副總裁李文斯頓（Bobby Livingston）表示：「我們熱切希望這個博物館級的拍賣品能成為一個具深刻教育意義的象徵，不僅提醒我們戰爭造成的傷亡，也強調人類必須付出努力避免造成影響深刻、具破壞性的作為。例如，這支手表代表了歷史永遠改變的確切時刻。」

對此，ICAN發表聲明譴責，「與事件無關者，不能把災區發現的遺物據為己有，更不能藉由出售歷史文物獲利。」有關受難者組織的代表表示，對於這場拍賣感到悲憤，看到這手表無疑是在當年的傷口上灑鹽。」

這支手表據拍賣行宣稱，是在日本廣島原子彈爆炸所遺址拾獲的，已消失的指針留下的殘影...
這支手表據拍賣行宣稱，是在日本廣島原子彈爆炸所遺址拾獲的，已消失的指針留下的殘影，顯示在8點15分的位置，正是1945年8月6日，美國對日本廣島投下首顆原子彈的時間。（美聯社）

拍賣 博物館 波士頓

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