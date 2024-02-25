廣島原爆手表拍出3.1萬 時間停在爆炸那一刻

這支手表據拍賣行宣稱，是在日本廣島原子彈爆炸所遺址拾獲的，已消失的指針留下的殘影，顯示在8點15分的位置，正是1945年8月6日，美國對日本廣島投下首顆原子彈的時間。（美聯社）

美國波士頓 RR拍賣 行（RR Auction）22日以3萬1113美元的價格，拍出一支在1945年廣島原爆中融化，時間剛好凍結在原子彈在廣島上空爆炸那一刻的手表，但得標者選擇匿名。不過，這場拍賣卻也引發許多廣島原爆受難者，以及國際廢除核武器運動（ICAN）對此表達強烈不滿。

美聯社報導，RR拍賣行指出，這支手表時間凍結在1945年8月5日上午8時15分，也就是美軍艾諾拉．蓋號（Enola Gay）轟炸機投下的名為「小男孩」（Little Boy）原子彈，原子彈於廣島上空爆炸的那一刻。

RR拍賣行表示，委託拍賣這件物品的委託人指出，一名英國軍人當年在廣島縣產業獎勵館執行緊急物資供應，及評估衝突後重建需求任務時，從廢墟中取回這支手表。一位匿名收藏家在2015年，將手表出售給英國JP Humbert拍賣行，它被買下並最終賣給了這名委託人。

RR拍賣行執行副總裁李文斯頓（Bobby Livingston）表示：「我們熱切希望這個博物館 級的拍賣品能成為一個具深刻教育意義的象徵，不僅提醒我們戰爭造成的傷亡，也強調人類必須付出努力避免造成影響深刻、具破壞性的作為。例如，這支手表代表了歷史永遠改變的確切時刻。」

對此，ICAN發表聲明譴責，「與事件無關者，不能把災區發現的遺物據為己有，更不能藉由出售歷史文物獲利。」有關受難者組織的代表表示，對於這場拍賣感到悲憤，看到這手表無疑是在當年的傷口上灑鹽。」