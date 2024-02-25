瑞典國安局總部「異味四溢」 8人送醫 疑測到劇毒氣體

瑞典國家安全局（SAPO）總部23日驚傳「異味四溢」的神祕事件，8人送醫。(歐新社)

瑞典 國家安全局（SAPO）總部23日驚傳「異味四溢」的神祕事件，約500人疏散，並導致包括警員在內共8人送醫治療，約4個小時的調查後便解除封鎖。當地媒體稍早報導，建築屋屋頂上的感測器檢測 到「光氣」，但警方未證實，並表示起因可能是「瓦斯外洩」。

BBC報導，斯德哥爾摩市公共醫療主任索德柏（Patrik Soderberg）表示23日下午1時接獲通報，「稱SAPO總部出現危險物質，8人因呼吸道症狀而住院治療」。

大樓內部人員事後已全數疏散，警消皆配有防毒面罩，周遭封鎖線在24日凌晨解除。警方起初判斷可能為瓦斯外洩，但事後並沒有查到任何瓦斯外洩的證據。警方正在調查警報原因並展開調查。

緊急服務部門關閉瑞典國安局總部附近高速公路最近的出口，並在約數百公尺範圍內設置路障。前線人員約下午4時30分結束行動並拆除路障。

6人因呼吸問題被送往醫院，另外2人自行前往醫院，其中包括警察，警方表示，他們「抵達現場時注意到有一種氣味」。

媒體報導，至於究竟是何種異味飄散，警方曾表示「可能是瓦斯洩漏」，不過當地媒體報導稱「屋頂的感測器有檢測到『光氣』」，不過這個說法並未獲得當局的證實。據悉，「光氣」用於製造塑膠和殺蟲劑，是一氧化碳與氯氣在日光下合成，是一種含有劇毒的無色氣體，能傷害人體呼吸器官，嚴重時導致人體死亡，最早於第一次世界大戰期間被用作化學武器，造成8.5萬人死亡。

瑞典對任何申請加入北約組織（NATO）的潛在後果非常敏感，不僅評估鄰國俄羅斯 的擴張威脅，當局也認為自身可能是伊斯蘭攻擊的潛在目標，主因為近年多起具有高度挑釁性的焚燒《古蘭經》事件。