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誰是下任北約秘書長 英美德挺荷蘭總理

編譯中心╱綜合22日電
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。(歐新社)
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。(歐新社)

面對俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，北約這個軍事聯盟正處於關鍵時刻，美國、英國、德國22日紛紛表態，支持即將卸任的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）接替史托騰柏格（Jens Stoltenberg），成為北大西洋公約組織（NATO）下一任秘書長。

路透報導，史托騰柏格將於今年10月結束長達10年的任期。呂特被認為是北約秘書長熱門繼任人選，他去年就表示對執掌北約興趣濃厚。

新的北約秘書長將於今年10月關鍵時刻就任，一方面要繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯，另一方面也要為11月的美國總統大選結果做準備。

白宮國家安全會議發言人柯比表示：「美國已向我們的盟友、我們的北約盟友表明，我們相信呂特先生會是一位出色的北約秘書長。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人也說，英國「大力支持荷蘭總理呂特」，英國希望秘書長候選人能「讓北約維持強大，並實現北約2030（NATO 2030）願景」。

英國外交部表示，呂特是北約內部備受尊敬的人物，在國防和安全方面資歷豐富。他將可確保北約繼續強大，並準備好應對任何自衛需求。

德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）在X平台說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同樣支持呂特，呂特「經驗豐富，專長安全政策，精通外交技巧，具備這些的他是傑出的候選人」。

荷蘭史上任職最久領導人呂特去年7月意外宣布退出該國政壇，但在11月22日國會改選後、組建聯合政府談判期間，他仍擔任看守總理。

去年7月，北約成員國決定第四度延長現任秘書長史托騰柏格的任期。在俄烏戰爭陰影下，北約選擇留任深具經驗的史托騰柏格，而非選出繼任者。

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