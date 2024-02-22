不只醫師集體辭 韓8000名醫大生休學抗議 病患怨成人質

南韓增加醫學院招生名額引發醫生集體請辭抗議，風波延燒，有超過8000名醫大生休學抗議。（美聯社）

南韓 政府規劃增加醫學院招生名額引發醫界反彈，除實習住院醫生大舉請辭、罷工 ，至少超過8000名醫大生提出休學申請，參與這次抗議行動；醫界此舉使病患陷入困境，重要的治療紛紛被取消，有腦瘤患者手術突遭取消，怨「把病人當人質是可以嗎？」。

據了解，南韓保健福祉部20日表示，全國約100家醫院共計6415名實習醫生請辭抗議，部分醫院因此拒收病人或延後手術等；韓聯社引述醫療業消息人士的話報導，南韓5家主要醫院已將手術量減少達50%，以因應罷工事件。網路社群中充斥著病患接到醫院電話取消手術的貼文。

一名病患寫道：「我原定於下周二進行腦瘤手術，但被告知由於實習醫生辭職，因此無法進行手術，我很難過。醫生將病人當作人質是可以的嗎？ 」

另一名病患表示自己的乳癌手術在手術前兩天，被無限期延後。她寫道：「我對政府和醫院都很憤怒。我既討厭造成這種情況的政府，也討厭假裝不知道沒有什麼事比救治病人更重要的醫生。」

除了醫生請辭抗議，南韓教育部表示，截至20日下午6時，全國27所醫學院兩天內累計收到8753件休學申請，在全國約2萬名在學醫大生中占43.8%。

全國醫學生代表發表聯合聲明表示，休學抗議是為保護可能因草草取得執照的醫生受害的未來世代，以及因醫學院增額招生而無法獲得充分教育培訓的後輩，並指控政府措施不民主且高壓，令人聯想到軍事獨裁政權。

大韓醫生協會非常對策委員會也發表新聲明，指出政府將住院醫生請辭定調為集體行動，以及懲處這些醫生、下達復工令等措施，都是打壓住院醫生基本人權的非理性做法，批評政府濫用法規。「雖然國民的生命權很重要，但醫生的職業選擇自由也是國民的基本人權，應受到尊重」。

據中央社引述法新社報導，南韓歷屆政府都曾試圖增加醫學院招生名額，像是2020年推動醫學院擴招計畫時，也引發大規模實習醫生罷工而宣告失敗。

但當時的公眾輿論對醫生更為有利，醫護人員因處理新冠疫情 而普遍受到讚譽；相比之下，現在民調顯示，高達75%民眾支持改革，他們厭倦在醫院的漫長等待時間。