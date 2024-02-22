烏戰2年 歐盟將第13輪制裁俄 包含北韓防長 印度公司和中企

俄烏戰爭屆滿2年，烏軍浮現兵源不足窘境，難以負擔激烈作戰。（路透）

歐洲聯盟（EU）輪值主席國比利時21日表示，歐盟 原則上同意對俄羅斯 實施第13輪制裁，並預計在24日俄烏戰爭屆滿2年的當天正式批准。的制裁旨在避免規避制裁俄羅斯侵略烏克蘭 措施。

中央社引述法新社根據稍早看到的一份草案計畫報導，這項計畫包含把供應俄軍設備的三家中國公司和一家香港公司納入出口管制，但目前名單尚未流出。

這輪制裁首次將矛頭指向涉嫌幫助俄羅斯獲得違禁物品的中國公司。此輪制裁的重點是打擊規避行為，並針對世界各地被控向俄羅斯提供歐盟製造的先進技術和軍用物資，尤其是無人機部件的公司。

外交人員表示，歐盟還將對北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）實施資產凍結和簽證禁令，原因是他向俄國提供彈道飛彈。

比利時在社群媒體X發文說，「歐盟各國大使在制裁俄羅斯侵略烏克蘭的框架下，稍早原則上同意第13輪制裁方案」，並稱這是歐盟批准過範圍最廣的制裁之一。

這項方案還將把近200個實體與個人列入新制裁名單，包括108名個人以及87家實體，其在歐盟的資產將被凍結，但不會推出針對俄國各領域的新制裁措施。

此外，歐盟還將目前針對約2000個公司及個人的制裁延長六個月，其中大部分來自俄羅斯。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X發文說，她樂見歐盟27個成員國達成這項協議，並表示這會進一步限縮「俄羅斯取得無人機的管道」，「我們必須持續讓（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭機器退化。」

歐盟新一輪制裁的對象還包含 來自印度、土耳其和塞爾維亞的公司，因為對俄羅斯侵略戰爭做出幫忙援助而成為制裁目標。

第13輪制裁仍必須在24 日前得到27國會議的最終通過。匈牙利21日曾一度阻止通過這一新的制裁方案，但最終決定不投否決票。

匈牙利外交部長彼得本周表示，「我認為歐盟正在做出錯誤的決定，事實證明，這些制裁方案對歐洲的打擊影響遠大於對俄羅斯經濟的打擊影響。」