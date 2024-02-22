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威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

編譯中心／綜合21日電

英國王儲威廉王子造訪英國紅十字會表示，以巴衝突造成嚴重傷亡，疾呼「盡快結束戰爭」，以色列政府回應除非人質悉數獲釋且哈瑪斯瓦解，否則戰爭無法畫下句點。

英國廣播公司（BBC）報導，威廉首先聽取英國紅十字會對中東地區的人道援助，更即時連線第一線人員了解該會在加薩的第一手工作成果。

風險危機資深經理杭特向威廉談到，缺乏醫療用品或燃料，醫院恐怕淪為「墓地」，加上「大批飢餓的暴徒」四處搶劫，人道物資的發放變得十分困難。

英國紅十字會執行長則說，「隨著當地人道情況持續惡化，付出代價的是平民」。

威廉認為「太多人在戰爭中送命」，此刻「迫切需要增加對加薩的人道支援」並讓人質獲釋。他還說「身為人父深有感觸」，「有時候只有在面對大規模人類苦難時，我們才會意識到永久和平的重要性」。

對此以色列政府也予以回應，府方發言人李威（Eylon Levy）表示，「以色列當然希望看到戰爭盡快結束，只要134名人質獲釋，只要威脅重演10月7日暴行的哈瑪斯被剿滅，這一切都將實現。」

另據中央社引述法新社報導，以哈衝突至今已造成至少2萬9313人死亡，聯合國警告240萬加薩人處於饑荒邊緣，恐面臨兒童死亡「激增」的情況。然而，聯合國安全理事會呼籲立即停火的決議，20日因美國否決而被擋下。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，軍隊將繼續戰鬥，直到摧毀哈瑪斯並釋放剩餘的130名人質。不過其中約30人恐怕已經死亡。

以色列 加薩 哈瑪斯

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