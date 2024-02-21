1日3艘遭擊 紅海危機首見棄船 塞港和船隊不足添亂

散裝輪Rubymar號遭到飛彈重創，這是紅海危機以來首見商船因遭襲而棄船。(路透)

紅海上一艘散裝貨輪遭到葉門叛軍「青年運動」(Houthi)發射的飛彈命中後棄船，這是紅海危機以來首見商船因遭襲而棄船；此外，紅海危機還增添了港口壅塞及船隻短缺困境。

美國中央司令部周一在社交媒體平台X上表示，兩枚反艦彈道飛彈 於當地時間18日晚間重創懸掛貝里斯國旗的Rubymar號。一艘聯軍軍艦和另一艘商船回應求救信號，並將Rubymar號的船員送往附近港口。

Rubymar號是一艘較小的貨輪，從阿拉伯聯合大公國的豪爾費坎（Khor Fakkan）載貨開往保加利亞的瓦爾納（Varna）。據國際海事數據庫Equasis，Rubymar的登記所有者在英國南安普頓。

青年運動組織發布新聞稿說，「完全擊沉」一艘不明的英國船隻，但尚無法證實這說法。

這是最近24小時內遭襲的三艘商船之一。另一艘散裝輪Sea Champion也在亞丁灣遭到兩枚飛彈攻擊。青年運動組織宣稱攻擊了另一艘散裝輪Navis Fortuna。在此之前，美國中央司令部表示 ，首度發現青年運動組織已握有無人潛艇。

青年運動組織去年11月發動襲擊以來，散裝輪業者遲遲不願放棄紅海航線。據統計，12月初以來，開抵紅海口附近的貨櫃輪驟減逾90％，但散裝輪僅減少一半。

此外，金融時報報導，日本 海洋網聯船務公司（Ocean Network Express，簡稱ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）表示，去年12月以來，航期錯亂衍生出船隻經常未在安排的日期抵達港口，「因此在許多港口出現了靠港撞期的狀況。」

全球船隊數排名第二的貨櫃輪業者馬士基（A.P. Moller-Maersk）本月股價大跌，即因該公司執行長警告，貨櫃輪運量過剩，獲利將受到壓力。

尼克森表示，紅海改道期間，ONE能調度的船隻反而不夠。經由好望角從亞洲到北歐往返一圈需花上102天，這代表平時12艘可滿足的每周固定的航線服務，如今需要16艘才能應付。