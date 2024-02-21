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俄扣納瓦尼遺體滅證？母奔北極要普亭「立即歸還」

編譯中心╱綜合20日電
納瓦尼母親出現在北極監獄的鐵絲網，要求俄羅斯總統普亭交還兒子的遺體，讓他能夠體面下葬。(美聯社)
納瓦尼母親出現在北極監獄的鐵絲網，要求俄羅斯總統普亭交還兒子的遺體，讓他能夠體面下葬。(美聯社)

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexey Navalny）的母親20日發布影片，要求總統普亭交還兒子的遺體，讓他能夠體面下葬。納瓦尼的發言人表示，俄國調查人員以驗屍為由扣留遺體「至少兩周」，是當局意圖滅證的伎倆；遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）則透露，這是為了留出時間讓神經毒劑痕跡消失。

美國之音報導，一段影片顯示，柳德米拉身著黑衣，出現在北極監獄的鐵絲網，她47歲的兒子16日在那裡死亡。柳德米拉在影片中說：「五天了，我都沒能見到他，他們不肯把他的遺體交給我，甚至不告訴我他在哪裡。」她說：「能否解決完全取決於普亭，我要求立即歸還兒子的遺體，讓他入土為安。」

柳德米拉17日飛到兒子被關的北極監獄，但她前往官方聲稱存放遺體的太平間時卻不得進入。

中央社引述法新社報導，納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在YouTube上說：「俄國調查人員以驗屍為由，將扣留納瓦尼的遺體至少兩周，因為他們將做某種檢驗至少兩周。」她隨後在Ｘ平台發表聲明說：「納瓦尼的遺體被藏起來，目的是隱匿謀殺痕跡。這14天所謂的化學分析，根本是謊言和笑柄。」

納瓦尼的遺孀納瓦納亞也控訴「普亭殺了我的丈夫」，之所以一直扣留遺體，是為了讓神經毒劑諾維喬克的中毒痕跡消失。

克里姆林宮稍早表示，針對納瓦尼之死的調查仍在進行，目前「還沒有結果」。普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也表示，克里姆林宮不會決定如何處理遺體，也不會決定何時可以讓人領回。

此外，據監督政治逮捕的組織OVD-Info稱，自納瓦尼去世以來，俄羅斯已在全國各地拘留了約400人，因為他們試圖用鮮花和蠟燭向他致敬。

當局封鎖了全國各地一些紀念蘇聯鎮壓受害者的紀念碑，這些紀念碑已成為致敬納瓦尼的臨時地點。警察在晚上移走了鮮花，但更多的花不斷出現。

在俄羅斯以外的國家，人們也在懷念納瓦尼。在哈薩克，俄羅斯搖滾歌手尤里·舍夫丘克（Yuri Shevchuk）演唱了一首歌來紀念納瓦尼。他告訴人群，納瓦尼和俄羅斯人談論「自由」，並提醒他們「可以獲得真正的自由」。

許多在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後逃離的俄羅斯移民，也在歐洲各地的城市哀悼納瓦尼的去世。16日，抗議者聚集在歐洲各地的俄羅斯大使館周圍，舉著標語稱普亭是「殺手」。

在柏林的一場抗議活動中，數百人用俄語、德語和英語高喊口號，許多人喊「讓普亭到國際刑事法院海牙」。

各地紀念蘇聯鎮壓受害者的紀念碑成了致敬納瓦尼的臨時地點，民眾送上鮮花致意。(歐新...
各地紀念蘇聯鎮壓受害者的紀念碑成了致敬納瓦尼的臨時地點，民眾送上鮮花致意。(歐新社)

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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