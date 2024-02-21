政府不讓步 南韓逾6000醫請辭 官方令700醫返回崗位

南韓醫界持續抗議政府擴大招收醫學系新生，南韓保健福祉部20日表示，全國已有約100家醫院共計6415名實習醫生遞交辭呈。(美聯社)

南韓 政府日前宣布擴招醫學生引發醫界不滿，韓聯社報導，南韓保健福祉部20日表示，全國約100家醫院共計6415名實習醫生請辭抗議，部分醫院因此拒收病人或延後手術等，外界擔憂恐造成公衛風險。對此，南韓保健福祉部第二副部長樸敏洙表示，已下令757名實習醫師重返崗位。

南韓政府6日拍板，明年起醫學院總招生名額將每年增加2000人，以解決醫師短缺問題，引發醫界反彈。醫師團體稱，增加醫生人數也就是擴大競爭，將有損醫療服務品質；贊成這項計畫的人則認為，醫生主要是擔心改革影響他們的薪資及社會地位。

南韓約有1萬3000名實習醫生，截至19日晚間11時為止，已有6415名住院醫師遞交辭呈，達到實習醫院所屬住院醫師的55%。而據保健福祉部調查，已提交辭呈的住院醫師中，約25%已離開崗位，讓不少大型醫院面臨人力開天窗。

以首爾5大醫院之一的延世大學附屬世福蘭斯醫院為例，預定進行的手術可能最多有五成必須延後、取消；一名預定在26日接受手術卻收到取消通知的甲狀腺癌患者表示，這種狀況無異於「要癌症患者將癌細胞養得更大」。

南韓政府對此立場強硬，要求醫師回到人命關天的崗位，並表示「不能像過去一樣，讓因為罷工 就接受醫療界訴求的歷史重演」。南韓政府也堅持不會在增招醫學院學生的政策上讓步，除下達復工 命令，也提高緊急診療報酬金額，提供接下住院醫師業務的醫師補償金，降低罷工影響。

對於政府下達復工命令，大韓醫師協會非常對策委員會發布聲明主張，住院醫師依個人意志提交辭呈是行使憲法保障的基本權利，強迫醫師進行醫療工作是「暴力」、「獨裁」之舉。

其他醫療相關團體則不以為然。南韓全國保健醫療產業工會聲明，住院醫師罷工的行為不僅造成病患嚴重不便，相關業務也轉嫁到護理師等其他醫療人員身上，呼籲醫師們盡快回到工作崗位上再進行對話。

南韓最近一次來自醫界的抗議行動發生在2020年，同樣是反對醫學院學生增額、設立公立醫學大學的政策，政府雖下達復工命令、提告，但在新冠疫情壓力下仍不得不低頭，最後協議暫緩推動相關政策。