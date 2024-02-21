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阿根廷新總統上任2月 實現財政盈餘 近12年首見

編譯周辰陽╱綜合20日電
阿根廷總統米雷伊(中)實施貨幣貶值、削減支出等改革措施，讓阿根廷一月出現十多年來首見月度預算盈餘。(路透)
阿根廷總統米雷伊(中)實施貨幣貶值、削減支出等改革措施，讓阿根廷一月出現十多年來首見月度預算盈餘。(路透)

阿根廷新總統米雷伊去年12月剛上任，隨即實施貨幣貶值、削減支出等大刀闊斧經濟改革，讓阿根廷1月出現月度預算盈餘，是近12年來首見。然而，改革代價卻是貧窮率急遽上漲，隨著他推動經濟美元化和財政平衡，各界也擔心他的經濟政策帶來的社會衝擊。

經濟學者出身的米雷伊，提倡大幅削減支出與減少公共債務以實現經濟「美元化」，2023年12月上任後雷厲風行，讓貨幣披索貶值54%，希望藉此刺激出口增加稅收，其他措施包括大幅減少補貼、解除價格管制、大舉升息，政府部門數量減半、削減各省支出、暫停公共工程等，對財政平衡採取激進的立場。

2024年1月是米雷伊上台之後的第一個整月，經濟部日前宣布，因持續推動強力削減開支，該月出現近12年來第一個月度預算盈餘。按官方匯率，最終公部門財政正結餘5.89億美元；這個數字包含給付公債利息。

阿根廷經濟部指出，這是「2012年8月以來的首次月度財政盈餘，以及自2011年以來首見1月盈餘」。

雖然經濟情勢嚴峻，米雷伊政府嚴厲的財政政策還是產生了成果，也表明國家財政管理出現顯著變化，以及反映他承諾整頓一直困擾國家多年的財政失衡問題。經濟部長卡普托16日在社群媒體平台X宣示，「零赤字沒有商量餘地」。

然而，儘管1月預算盈餘標誌著重要的里程碑，卻也凸顯今後的嚴峻挑戰，如高通膨持續侵蝕購買力，貧窮率近來激增，凸顯激烈經濟改革的直接苦果。

米雷伊推動的改革措施，目標之一是壓低高達254%的惡性通膨，但他讓披索大幅貶值、放鬆價格管制等措施，讓許多人購買力大跌，阿根廷1月貧窮率暴增至57.4%，創下至少20年來最高。

米雷伊公開指責傳統作法造成阿根廷貧窮危機，呼籲徹底脫離過去的經濟政策，誓言要在今年實現公共財政平衡，並且預測3個月內出現經濟復甦。

阿根廷政府一直跟國際貨幣基金（IMF）就440億美元的貸款條件進行談判，國際社會則密切關注，要看米雷伊大膽的手段是否能為持續經濟成長鋪路。

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