我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

俄羅斯將扣納瓦尼遺體至少兩周 遭控欲滅謀殺跡證

中央社／莫斯科19日電
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少2週」，並形容這是當局意圖滅證的伎倆。（歐新社）
俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少2週」，並形容這是當局意圖滅證的伎倆。（歐新社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的發言人今天表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少兩周」，並形容這是當局意圖滅證的伎倆。

法新社報導，俄羅斯16日通報納瓦尼的死訊，他的母親想要領回遺體遭拒。消息一出引發支持者群情憤慨，他們指控當局企圖掩蓋「謀殺」納瓦尼一事。

納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在YouTube上說：「調查人員告訴納瓦尼的母親和律師，他們不會移交遺體，因為在接下來的14天將進行化學分析與調查。」

亞爾米許說：「他們將做某種檢驗至少兩周。」

她隨後在舊稱推特（Twitter）的社群媒體網站X上發表聲明說：「我再說一遍：納瓦尼的遺體被藏起來，目的是隱匿謀殺的痕跡。這14天所謂的化學分析根本是謊言和笑柄。」

納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）17日飛到兒子被關的北極監獄，但她前往官方聲稱存放遺體的太平間時卻不得進入。

克里姆林宮（Kremlin）今天稍早表示，針對納瓦尼之死的調查仍在進行，目前「還沒有結果」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮不會決定如何處理遺體，也不會決定何時可以讓人領回。

納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）今天說：「普亭殺了我的丈夫。」

亞爾米許表示，她預料當局將扣留納瓦尼的遺體超過14天。

納瓦尼 俄羅斯 普亭

上一則

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

下一則

去年8月投誠烏克蘭 俄飛官在西班牙遭槍殺 全身12彈孔

延伸閱讀

納瓦尼逝世多日 川普首度打破沉默 未譴責普亭

納瓦尼逝世多日 川普首度打破沉默 未譴責普亭
俄尚未釐清納瓦尼死因 遺孀：普亭殺死我丈夫

俄尚未釐清納瓦尼死因 遺孀：普亭殺死我丈夫
英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代

英美駐俄大使弔念納瓦尼之死 籲當局徹查給交代
納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」

納瓦尼遺孀尤莉雅 社媒上傳合照寫「我愛你」

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期