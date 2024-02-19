俄羅斯將扣納瓦尼遺體至少兩周 遭控欲滅謀殺跡證

俄羅斯反對派領袖納瓦尼的發言人表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少2週」，並形容這是當局意圖滅證的伎倆。（歐新社）

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）的發言人今天表示，俄國調查人員以驗屍為由將扣留納瓦尼的遺體「至少兩周」，並形容這是當局意圖滅證的伎倆。

法新社報導，俄羅斯16日通報納瓦尼的死訊，他的母親想要領回遺體遭拒。消息一出引發支持者群情憤慨，他們指控當局企圖掩蓋「謀殺」納瓦尼一事。

納瓦尼發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在YouTube上說：「調查人員告訴納瓦尼的母親和律師，他們不會移交遺體，因為在接下來的14天將進行化學分析與調查。」

亞爾米許說：「他們將做某種檢驗至少兩周。」

她隨後在舊稱推特（Twitter）的社群媒體網站X上發表聲明說：「我再說一遍：納瓦尼的遺體被藏起來，目的是隱匿謀殺的痕跡。這14天所謂的化學分析根本是謊言和笑柄。」

納瓦尼的母親柳德米拉‧納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）17日飛到兒子被關的北極監獄，但她前往官方聲稱存放遺體的太平間時卻不得進入。

克里姆林宮（Kremlin）今天稍早表示，針對納瓦尼之死的調查仍在進行，目前「還沒有結果」。

俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，克里姆林宮不會決定如何處理遺體，也不會決定何時可以讓人領回。

納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞（Yulia Navalnaya）今天說：「普亭殺了我的丈夫。」

亞爾米許表示，她預料當局將扣留納瓦尼的遺體超過14天。