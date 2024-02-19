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海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

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海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

編譯廖振堯／綜合19日電
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

2021年7月6日深夜，時任海地總統、得年僅53歲的摩依士(Jovenel Moïse)在首都太子港附近的私人住宅遇刺身亡案19日出現驚人發展，當晚在刺殺行動中身受重傷的第一夫人瑪婷·摩依士(Martine Moise)被指涉案，和前總理約瑟夫(Claude Joseph)、前海地國家警察總監查爾斯(Léon Charles)等多位高官同時被起訴。

負責調查事件的法官沃塔瑞(Walther Wesser Voltaire)19日發布一份長達122頁的報告、共起訴近50名嫌疑犯。

海地前總統摩依士。（美聯社）
海地前總統摩依士。（美聯社）

美聯社報導，查爾斯現為美洲國家組織(Organization of American States)的海地常駐代表，他面臨最嚴重的指控，包括謀殺、企圖謀殺、持有和非法攜帶武器、計畫危害國家內部安全、共謀。瑪婷和約瑟夫則被指控串通和共謀。

瑪婷接受審訊時表示，6日凌晨1時左右開始聽到猛烈槍聲，持續30至45分鐘，然後武裝人員衝進總統夫婦臥室。她說總統官邸本應由大約30至50名警察保衛，但沃塔瑞指出，當晚只有少數警察在場。報告中明指官邸的一些警察被解除武裝並戴上手銬，而另些警察有時間跳進山溝逃生，「為國家元首提供安全保護的警察都未處於危險…不幸的是國家元首反而輕易就被暗殺了。」

海地前總理約瑟夫，也涉及總統謀殺案遭到起訴。（美聯社）
海地前總理約瑟夫，也涉及總統謀殺案遭到起訴。（美聯社）

其他面臨包括謀殺在內的指控的人包括海地裔美國牧師沙農(Christian Emmanuel Sanon)，他預期自己會成為海地下一任總統，並表示他認為摩依士只會被捕，沒料到卻遭殺害。

其他涉案者包括海地裔美國人、美國緝毒局(DEA)前線人文森特(Joseph Vincent)、總統安全負責人埃拉爾(Dimitri Hérard)、前海地參議員約瑟夫(John Joël Joseph)等人。

沙農、文森特和約瑟夫已被引渡到美國，其他共有11名涉嫌殺害海地總統的嫌疑人面臨聯邦指控，其中三人已被判刑，美國檢察官認為這是在海地和佛羅里達州兩地策畫的陰謀。

海地前國家警察總監查爾斯，也涉及謀殺案遭到起訴。（美聯社）
海地前國家警察總監查爾斯，也涉及謀殺案遭到起訴。（美聯社）

58歲海地裔美國籍的文森特兩個月前承認參與策畫暗殺摩依士，本月9日在邁阿密法院承認參與策畫，被判終身監禁。他在宣判前向法官說，「請原諒我的所作所為」。

文森特曾是美國緝毒局線人，他偽裝成美國國務院官員，在案中提供政治建議和與社區領袖會面，參與策畫行動。但美國緝毒局強調，其行為並不代表該局。

另超過40名嫌疑人正在海地監獄中等待審判，調查結果公佈後仍不清楚將被關押多久。海地本已經因為幫派暴力案件激增、要求現任總理亨利(Ariel Henry)下台的暴力抗議活動而焦頭爛額，這些起訴預計將進一步破壞海地的穩定。

摩依士 海地總統 國務院

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