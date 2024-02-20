智利促英還摩艾石像 留言灌爆大英博物館IG

智利民眾在近日大英博物館社媒評論區留言，要求歸還摩艾石像；圖為大英博物館展出的一尊復活節島摩艾石像。(路透)

有著大鼻子、長臉的摩艾石像（moai），一直都是智利復活節 島的標誌性象徵，近日有大批智利網友湧入英國大英博物館 的社群帳號，留言要求要「帶摩艾回家」。由於留言太大量，大英博物館Instagram帳號還被迫關閉了部分帖文評論區。

在大英博物館內，有兩座摩艾石像，是英國船員於1868年偷偷從復活島偷走，運回英國作為獻給維多利亞女王（Queen Victoria）的禮物，長期以來，英國國內都有呼聲，要求將摩艾石像歸還。

而最近「讓摩艾回家」再次在社群平台上掀起一股風潮，大批智利網友到大英博物館YouTube 、Facebook和Instagram頁面留言「Devuelvan el moai（歸還摩艾石像）」，希望訴求能獲得重視。就連智利總統波里奇（Gabriel Boric）也公開表態支持。

本次針對大英博物館社交媒體的洗版行動，是由一名擁有百萬粉絲的智利網紅米爾福特所發動。米爾福特發布的視頻中經常出現被盜摩艾石像的主題，他鼓勵粉絲們使用鍵盤，要求大英博物館歸還石像。

不過對於大英博物館而言，歸還摩艾代表著館方失去了珍貴的歷史文物，加上近年來越來越多國家向其要求「讓文物回家」，站在館方立場，無法輕易地答應要求。

此外，大英博物館17日在館內陳列希臘帕特農神廟雕塑的展廳舉辦了一場時裝展，引起希臘方面的憤怒批評。希臘文化部表示，在帕特農神廟雕塑前組織時裝展的舉動，證明了大英博物館對這些雕塑表現出的「零尊重」。

希臘總理米佐塔基斯曾表示，英國將帕特農神廟雕塑從希臘奪走，就如同「將蒙娜麗莎切作兩半」。米佐塔基斯於去年11月親自前往英國，與英國首相蘇納克談判歸還雕塑一事，但兩人的會晤卻於最後時刻被取消，一度引發外交爭端。

大英博物館去年還爆出工作人員監守自盜，逾2000文物失竊的醜聞。大英博物館的官方資料顯示，該館存有從中國搶來的文物合共達2.3萬件，是西方規模最大的中國文物館藏。其中長期公開展覽的有2000餘件，囊括幾乎所有藝術類別，涵蓋從新石器時代至今近1萬年歷史。