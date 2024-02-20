泰勒絲巡演旺經濟 泰總理讚新加坡政府資助很精明

美國流行樂天后泰勒絲巡演經濟效益驚人，累計經濟價值高達50億美元；圖為泰勒絲於16日在澳洲墨爾本開唱。(歐新社)

演唱會經濟效應近年備受關注，美國流行樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)去年3月起展開「The Eras Tour」巡迴演唱會，亞洲地區只有日本和新加坡 站。泰國總理賽塔16日披露，新加坡政府為吸引泰勒絲到當地演唱，搶先提供每場200萬至300萬美元政府資助，以換取新加坡在東南亞 的「獨家」主辦權，「新加坡政府很精明」，自己若得知此事，「即使資助5億泰銖(約1384萬美元)也值得」，因為可吸引大批外地遊客赴泰旅遊消費。

大公、文匯報報導，除了泰勒絲，包括英國搖滾樂隊Coldplay、當紅歌星Ed Sheeran等不少明星，都將新加坡設為巡迴演出的亞洲主要站點。分析認為，這與新加坡硬件設施充裕不無關係，例如作為大型演唱會首選場地的新加坡國家體育館，足以容納5.5萬名觀眾，規模與東京巨蛋相若，更遠超東南亞其他國家多數只能容納約1.5萬人的場館。新加坡濱海藝術中心高端的音響設備，也在全球排名前列。

報導指出，布局硬件設施之餘，新加坡旅遊局還積極發展軟實力，鼓勵結合推廣本地文化與享受旅遊體驗。不論是美國歌手Charlie Puth受邀拍攝新加坡旅遊景點宣傳片，還是Ed Sheeran演唱會上與新加坡流行歌星林俊傑互動，都極具吸引力。粉絲們在當地旅遊，也帶動當地交通、酒店、餐飲和周邊等產業發展。

統計顯示，今次The Eras Tour經濟效應驚人，累計經濟價值折算高達50億美元。僅在北美地區，今次巡演預計帶來22億美元經濟效應。單是美國粉絲在巡演的門票、旅行、服飾和各類周邊商品上，平均每人花費1300美元。

不少東南亞國家都希望發展演唱會經濟。彭博資訊社報導，印尼政府也成立總值1兆印尼盾(約6400萬美元)基金，旨在未來爭取演唱會等活動在當地舉行，創造如泰勒絲演唱會帶動的經濟效應。