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從小販到全球近6000分店 日本百圓店大創創辦人80歲逝

編譯茅毅╱綜合19日電
日本知名百圓商店「大創」的創業人矢野博丈。(取材自Ｘ平台)
日本知名百圓商店「大創」的創業人矢野博丈。(取材自Ｘ平台)

日本百圓商店「大創」創辦人矢野博丈12日上午9點50分在廣島縣廣島市過世，享壽80歲，死因為心臟衰竭。產經新聞曾在專訪稱他為「百圓男」，大創目前在日本國內、海外的中國、台灣、南韓、新加坡、印尼與馬來西亞等地，擁有5800多間分店。

日本共同社報導，矢野已於2018年卸任社長，並將職位交棒給次子矢野靖二。

據報導，矢野1943年生於中國北京，第2次世界大戰結束後，和家人從中國回到廣島。他從日本的中央大學畢業後，先從事養殖業，之後換了幾次工作，當過百科全書推銷員及紙類資源回收，一度背負700萬日圓債務。

矢野1972年成立矢野商店，但屬於「移動販售」形式，即小貨車載各式商品到處銷售。但他隨後引進商品100日圓均一價的模式。1977年他再將該商店登記為法人，創立「大創產業」並擔任社長。

據稱他百圓均一價的構想竟是偶然，有次他因開店時很多商品都沒標示售價，一擁而上的顧客紛紛詢問價格，招架不住的他不加思索脫口而出全都100日圓。

大創1991年在距離廣島不遠的日本四國香川縣高松市開設直營1號店「百圓商店大創」，正式開始邁出連鎖店的第1步。2018年大創產業社長由其次子矢野靖二接任後，2019年退休。他撐過破產的人生低谷，逆襲為人生贏家的故事，也是日本知名的創業教材。

日本百圓商店大創創辦人矢野博丈2月12日過世，享壽80歲。(路透)
日本百圓商店大創創辦人矢野博丈2月12日過世，享壽80歲。(路透)

日本 新加坡 破產

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