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韓千醫怒辭恐癱醫療體系 尹錫悅：醫界鬥不過國民

編譯中心╱綜合19日電
南韓醫師請辭風波持續擴大，首爾五大綜合醫院已有上千位請辭；圖為醫務人員19日在首爾醫院。(路透)
南韓醫師請辭風波持續擴大，首爾五大綜合醫院已有上千位請辭；圖為醫務人員19日在首爾醫院。(路透)

由於反對南韓當局推行醫學院擴招，南韓醫師請辭風波持續擴大，首爾五大綜合醫院已有上千名實習醫生和住院醫生在19日「集體請辭」，部分醫療人員也因抗議暫離崗位，令人擔心南韓醫療體系恐怕陷入一片混亂。

韓聯社報導，南韓221家實習醫院的實習和住院醫生共1.3萬多人，其中首爾五大醫院的實習住院醫生人數為2745人。五大醫院分別是首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院、首爾聖母醫院。醫療界普遍指出，僅在首爾地區，請辭醫生數量就已超過千人。

全國各地實習醫院的醫生們也紛紛加入辭職隊伍，包括首爾大學盆塘醫院110多人、亞洲大學醫院130多人、全北大學醫院189人、全南大學醫院224人、梁山釜山大學醫院138人等。據推測，全國實習醫院請辭醫生總數將達到數千人。

南韓政府則威脅採取法律行動，保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守在記者會上發言，政府已向所有實習生下達「維持治療的命令」，重申會對罷工人員依法處理，並譴責大韓韓醫協會

據悉，政府當天向大韓醫師協會的兩名幹部寄送通知，預告將暫停其醫師執照。福祉部稱，該兩人拒不執行「禁止教唆集體行動」的命令，故成為行政處置對象。

據了解，南韓已下令要求軍醫院接手病患救治工作，但恐怕仍無法緩解整體醫療需求。

南韓多名消息人士透露，總統尹錫悅19日聽取幕僚們匯報時表示「醫療界鬥不過國民」，現屆政府不會像前屆政府那樣放任醫療界的集體行動，他強調，醫療事關國民生命與健康，與國防、治安同等重要。

總統辦公室一名高官表示，醫療界部分人士提出「政府鬥不過醫生」的說法，該言論十分危險。該官員譴責稱，各方可以持有不同意見，但醫療界不應拿患者的生命當賭注。

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