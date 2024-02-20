傳納瓦尼遺體頭胸有瘀傷 遺孀控普亭殺夫

民眾19日在法國巴黎埃菲爾鐵塔附近，參加俄羅斯反對派領袖人物納瓦尼去世後的守夜活動。(路透)

俄羅斯 總統普亭 的頭號政敵、知名反對派領袖納瓦尼 （Alexei Navalny）16日在北極圈流放地逝世後，他的母親赴當地尋找兒子未果，僅被告知納瓦尼死於「猝死症候群」，待調查完畢後才會交還遺體。不過俄媒報導，納瓦尼的遺體已經找到了，他被送至一間醫院的太平間，而且頭部、胸部有瘀傷，醫護人員解釋，這些瘀傷可能是他抽搐時被壓制造成。

遺孀納瓦納亞（Yulia Navalnaya）19日直指，就是普亭殺死她的丈夫，並矢言延續他的遺志。普亭至今未對納瓦尼之死發表評論。

福斯新聞、英國電訊報引述俄羅斯獨立報媒新報報導，納瓦尼的遺體被送至跨越北極圈的沙萊喀特鎮（Salekhard），目前存放在沙萊喀特地區醫院的太平間，並且派了兩名員警看守。

據匿名醫院護理人員描述，納瓦尼的死不具有「犯罪性質」，也就是並非因為槍械導致死亡，不過遺體被送來時，頭部及胸部有瘀傷，「據那些看到的人描述，這些傷勢似乎源自於心臟病發」。沒有護理人員說明納瓦尼為何會心臟驟停。

新報報導，俄羅斯官方尚未對納瓦尼的遺體進行驗屍。醫院內盛傳，院內的病理學家被禁止為納瓦尼驗屍，有人說，莫斯科下令，必須等來自莫斯科的專家抵達，另外也有人說，由於此案非常政治性，尚不清楚局勢如何發展，因此醫院醫師拒絕驗屍。

俄羅斯觀察人士認為，國家驗屍專家可能特地從莫斯科飛到當地，以開立讓克里姆林宮滿意的死亡證明。

另外觀察人士也認為，將納瓦尼的遺體從IK-3流放地送至醫院太平間、而不是公立太平間的舉動並不尋常。爆料的護理人員表示，通常囚犯遺體會直接被送至法醫局，但由於「某種原因」，納瓦尼的遺體被送到醫院。

中央社引述法新社報導，納瓦尼遺孀納瓦納亞在19日發布的影片中忍著淚水表示：「3天前，普亭殺死我的丈夫納瓦尼。」她指出：「我們清楚知道，為何普亭3天前殺了納瓦尼⋯我們絕對會找出究竟是誰犯下這起罪行。」

多名西方領袖表示普亭應為納瓦尼之死負責，克里姆林宮譴責這種說法「令人不快」。其他西方領袖也把矛頭指向普亭。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日表示，歐盟將尋求對俄國實施新制裁。